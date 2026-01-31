Ο e-ΕΦΚΑ ενεργοποιεί νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την κοινοποίηση δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν αναδρομικά τους συνταξιούχους, επιταχύνοντας την καταβολή των οφειλόμενων ποσών.

Η εφαρμογή στοχεύει στον περιορισμό της γραφειοκρατίας και στη διασφάλιση σειράς προτεραιότητας στις πληρωμές αναδρομικών και αποζημιώσεων.

Από 1η Ιανουαρίου 2026 και μετά, όλες οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις πρέπει να αναρτώνται υποχρεωτικά στην πλατφόρμα «Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων»· άλλες μορφές υποβολής δεν θα γίνονται αποδεκτές από τον e-ΕΦΚΑ.

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα ενεργοποιεί ο e-ΕΦΚΑ, δίνοντας τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να κοινοποιούν ηλεκτρονικά τις δικαστικές αποφάσεις που τους δικαιώνουν αναδρομικά, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία καταβολής των ποσών που τους οφείλονται.

Η εφαρμογή στοχεύει στη μείωση της γραφειοκρατίας, που έως σήμερα επιβράδυνε την κοινοποίηση αποφάσεων προς το Ασφαλιστικό Ταμείο. Παράλληλα, διασφαλίζει ότι θα τηρείται συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας για την πληρωμή των αναδρομικών και των αποζημιώσεων.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, από την 1η Ιανουαρίου 2026 και μετά όλες οι δικαστικές αποφάσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να αναρτώνται στην πλατφόρμα «Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων». Οποιαδήποτε άλλη μορφή κοινοποίησης δεν θα γίνεται δεκτή και δεν θα εξετάζεται από τις υπηρεσίες του Ταμείου.

Διαδικασία και δικαιούχοι

Η πλατφόρμα παρέχει αναλυτικές οδηγίες και διευκρινίσεις για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα με φορολογική έδρα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως ύψους απαίτησης.

Για κάθε ηλεκτρονικό αρχείο που υποβάλλεται εκδίδεται μοναδικός κωδικός πληρωμής. Μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής πληρωμής, η αίτηση θεωρείται ελλιπής και δεν δημιουργείται υποχρέωση επεξεργασίας από τον e-ΕΦΚΑ.

Ως ημερομηνία υποβολής λογίζεται η ημερομηνία κατά την οποία η εντολή πληρωμής γίνεται αποδεκτή από το διατραπεζικό σύστημα. Μόνο οι αιτήσεις που λαμβάνουν την ένδειξη «Προς δημοσίευση» προχωρούν σε επεξεργασία.

Έλεγχοι και ευθύνες

Το περιεχόμενο των αιτήσεων δεν ελέγχεται κατά την υποβολή, όμως σε μεταγενέστερο στάδιο, αν διαπιστωθεί παραβίαση της νομοθεσίας, ο e-ΕΦΚΑ θα ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές. Σε περιπτώσεις λανθασμένων ή ψευδών στοιχείων, το Ταμείο διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα για αναζήτηση ευθυνών και αποκατάσταση ζημιών.

Καθ’ όλη τη διαδικασία, οι αιτούντες θα λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την πορεία της αίτησής τους.

Πληρωμές και χρόνοι εκτέλεσης

Η καταβολή των ποσών που προκύπτουν από τις δημοσιευμένες αποφάσεις πραγματοποιείται μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, με εντολή πληρωμής από τον e-ΕΦΚΑ προς συνεργαζόμενη εταιρεία. Όταν η εντολή αφορά μη συνεργαζόμενη εταιρεία, η εκτέλεση ολοκληρώνεται συνήθως εντός δύο εργάσιμων ημερών.

Ο τελικός χρόνος πίστωσης εξαρτάται από την τράπεζα του δικαιούχου και την πολιτική εξυπηρέτησης πελατών που εφαρμόζει.