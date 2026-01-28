Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία υπέγραψαν μια ιστορική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (FTA), φέρνοντας πιο κοντά δύο από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου σε μια εποχή που το παγκόσμιο εμπόριο διαμορφώνεται ολοένα και περισσότερο από γεωπολιτικές εντάσεις. Η συμφωνία μειώνει τους δασμούς, ανοίγει δρόμους συνεργασίας στον τομέα των υπηρεσιών και της γεωργίας και σηματοδοτεί τη […]