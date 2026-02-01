Η Geely ετοιμάζεται να συστήσει στο παγκόσμιο κοινό το νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης EX2. Το Geely EX2, το αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις στην Κίνα κατά το περασμένο έτος, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

Το μήκος του Geely EX2 ίναι στα 4.135 χλστ., το πλάτος φτάνει τα 1.805 χλστ. και το ύψος τα 1.570 χλστ.

Διατίθεται με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 58 kW (79 ίππους) με LFP μπαταρίες της CATL, χωρητικότητας 30,12 ή 40,16 kWh. Ανάλογα με την έκδοση, η αυτονομία ανέρχεται σε 310 χλμ ή σε 410 χλμ. (CLTC). Η τελική ταχύτητα είναι στα 130 χλμ/ώρα, για το 0-50 χλμ/ώρα χρειάζεται 4,6 δευτ., ενώ η ακτίνα στροφής είναι στα 4,95 μέτρα.

Εκτιμάται ότι θα ξεκινά λίγο πάνω από τα 20.000 ευρώ.