Η ΑΕΚ κατάφερε να επικρατήσει 96-83 του Κολοσσού στην 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL, έπειτα από ένα δύσκολο παιχνίδι που κράτησε περίπου 35 λεπτά. Οι «κιτρινόμαυροι» ξεχώρισαν χάρη στις εξαιρετικές εμφανίσεις των Γκρεγκ Μπράουν και Νάναλι, οι οποίοι έκαναν το ελληνικό τους ντεμπούτο με την ομάδα του Σάκοτα.

Ο Μπράουν σημείωσε double-double με 15 πόντους (5/9 δίποντα, 1/1 τρίποντο) και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Νάναλι πρόσθεσε 14 πόντους (1/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 6/6 βολές), 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν προβάδισμα 20-31 στην πρώτη περίοδο, αλλά η ΑΕΚ αντέδρασε με σερί 12-0 και στη συνέχεια 13-0, παίρνοντας το προβάδισμα και κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο +8 (45-37).

Στο δεύτερο μέρος οι δύο ομάδες έπαιξαν πιο σφιχτά, με τον Κολοσσό να πλησιάζει στους δύο πόντους (61-59), αλλά η ΑΕΚ απάντησε με αναπάντητα καλάθια και τελικά έφτασε σε ασφαλή νίκη, φτάνοντας στο +12 με τρίποντα των Φλιώνη, Γκρέι και Νάναλι, διαμορφώνοντας το τελικό 96-83.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Αγραφιώτης, Τζιοπάνος, Παπαϊωάννου

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-31, 49-42, 71-64, 96-83