Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια (1/2, 21:00) και ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην Cosmote TV για το παιχνίδι, για τα ατού των Πειραιωτών και για το πώς θέλει να αντιμετωπίσουν το παιχνίδι οι παίκτες του.

Όσα είπε ο Νίκολιτς:

Μέσα σε βαρύ κλίμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, λόγω της απώλειας των φίλων του ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Θα ήθελα να μοιραστείτε τις σκέψεις σας μαζί μας.

«Πρώτα από όλα θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου, της ομάδας και του συλλόγου στις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία. Και σε όλους στον ΠΑΟΚ, που νιώθουν πόνο για ό,τι συνέβη. Η ζωή είναι το πλέον σημαντικό φυσικά.

Από εκεί και πέρα, έχουμε ντέρμπι μπροστά μας απέναντι στον Ολυμπιακό. Είμαστε με καλή διάθεση, σε καλή κατάσταση, αλλά πρέπει επίσης να πω ότι και ο Ολυμπιακός είναι σε φανταστική κατάσταση. Κέρδισε μέσα σε επτά ημέρες δύο σημαντικά παιχνίδια για το Champions League. Αυτό μιλά από μόνο του για το γεγονός ότι έχουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι μπροστά μας την Κυριακή, στο γήπεδό μας. Προετοιμαζόμαστε μια εβδομάδα γι΄ αυτό το παιχνίδι και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Γιατί αυτού του είδους τα παιχνίδια τα καθορίζουν οι μονάδες, η συγκέντρωση, η ενέργεια, που πρέπει να είναι στο μέγιστο επίπεδο. Χωρίς δώρα ή λάθη που μπορεί αν οδηγήσουν στο να δεχθούμε γκολ. Οι λεπτομέρειες είναι αποφασιστικές πάντα στο ποδόσφαιρο, αλλά ειδικά στα ντέρμπι. Είμαστε ενθουσιασμένοι για το παιχνίδι, ξέρουμε ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο, είναι sold out εδώ και μέρες. Και προσωπικά απολαμβάνω τα ντέρμπι και ξέρω ότι και οι παίκτες, που είναι το σημαντικό, τα απολαμβάνουν. Με τους οπαδούς που έχουμε, στην έδρα μας, όλα είναι πιθανά. Είμαστε στην πρώτη θέση για την ώρα, φυσικά με ένα ματς περισσότερο από τον Ολυμπιακό. Αλλά θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να μείνουμε εκεί και μετά το τέλος του αγώνα».

Σε επίπεδο τακτικής τι περιμένετε;

«Ο Ολυμπιακός παίζει πάντα το ίδιο. Δεν θα ήθελα να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά δεν αλλάζει το στυλ παιχνιδιού του. Έχει ένα καθαρό στυλ παιχνιδιού, το οποίο δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσεις. Ίσως υπάρχει κόσμος που να μην το θεωρεί σούπερ ελκυστικό, σε σχέση με την κατοχή της μπάλας, αλλά από την άλλη είναι πολύ αποτελεσματικό. Είναι πολύ καλοί στο pressing, είναι πάντα έξι παίκτες στο επιθετικό τρίτο, τέσσερις μπροστά και δύο πίσω τους. Πάντα κοντά στα κεντρικά μας χαφ, προσπαθώντας να κερδίσουν τη μπάλα. Αν τη χάσεις εκεί, είναι πολύ επικίνδυνοι στο transition. Επίσης, έχουν άμεσο παιχνίδι και ξανά πίεση μετά από αυτό. Επίσης, πρέπει να υπερτονίσω τη σπουδαιότητα των στατικών φάσεων γιατί νομίζω ότι είναι η μόνη ομάδα στο πρωτάθλημα που δεν έχει δεχθεί γκολ από στατική φάση, αντίθετα σκοράρουν συχνά με τέτοιες καταστάσεις. Οπότε, αυτά είναι τα τρία βασικά πράγματα για το παιχνίδι τους».

Θα πρέπει η ΑΕΚ να επικεντρωθεί στα πράγματα που εκείνη κάνει καλά στον αγωνιστικό χώρο;

«Πρέπει να επικεντρωθούμε σε όλα, φυσικά κοιτάζουμε το παιχνίδι μας. Ανέφερα τρία – τέσσερα βασικά πράγματα γι’ αυτούς, αλλά όπως γνωρίζετε, εξαρτάσαι πάντα από το δικό σου παιχνίδι. Φυσικά, κάναμε scouting, προετοιμάσαμε το παιχνίδι, αλλά δεν αφιερώνουμε ποτέ πάνω από το 5% – 10% του χρόνου μας για τον οποιονδήποτε αντίπαλο. Δεν έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό. Το 90% – 95% του χρόνου μας αφορά πάντα το δικό μας παιχνίδι και στο τι κάνουμε εμείς στον αγωνιστικό χώρο. Περιμένω τους παίκτες μας να έχουν πολλή αυτοπεποίθηση, με μαχητικό πνεύμα. Να βγουν στον αγωνιστικό χώρο με κίνητρο και να κάνουν το παιχνίδι μας και πιστεύω σε ένα καλό αποτέλεσμα».