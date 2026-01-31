Εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως στρέφονται στο ChatGPT για ιατρικές συμβουλές κάθε εβδομάδα, με πάνω από 230 εκατομμύρια εβδομαδιαία ερωτήματα σχετιζόμενα με θέματα υγείας και ευεξίας, σύμφωνα με την OpenAI.

Η OpenAI λανσάρισε το ChatGPT Health, μία πλατφόρμα που επιτρέπει ασφαλή σύνδεση των ιατρικών φακέλων και εφαρμογών ευεξίας των χρηστών για την παροχή εξατομικευμένων ιατρικών απαντήσεων, ενώ διαβεβαιώνει ότι τα δεδομένα αυτά δεν χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση των μοντέλων της.

Παραδείγματα όπως η Bethany Crystal, που έλαβε από το ChatGPT σύσταση να αναζητήσει άμεση ιατρική φροντίδα για σπάνια αυτοάνοση διαταραχή, επισημαίνουν τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην υποστήριξη διάγνωσης και έγκαιρης παρέμβασης, παρά τις προειδοποιήσεις ειδικών για τους κινδύνους του AI στην υγεία.

To ChatGPT προσελκύει πλέον εκατομμύρια ανθρώπους κάθε εβδομάδα που αναζητούν ιατρικές συμβουλές, με ορισμένους ασθενείς να αποδίδουν στο chatbot της τεχνητής νοημοσύνης διαγνώσεις που, όπως λένε, τους έσωσαν τη ζωή. Η λειτουργία αυτή ενισχύθηκε μετά την κυκλοφορία του ChatGPT Health από την OpenAI στις αρχές Ιανουαρίου, την ώρα που ειδικοί προειδοποιούν πως η χρήση τέτοιων εργαλείων για ιατρική καθοδήγηση συνιστά τον κορυφαίο κίνδυνο τεχνολογίας υγείας για το 2026.

Σε ρεπορτάζ του NPR, η Bethany Crystal, σύμβουλος επιχειρήσεων από τη Νέα Υόρκη, περιέγραψε πώς το ChatGPT την προέτρεψε να ζητήσει άμεση ιατρική φροντίδα όταν παρατήρησε κόκκινες κηλίδες στα πόδια της. Η διάγνωση που ακολούθησε ήταν ανοσολογική θρομβοπενική πορφύρα, μια σπάνια αυτοάνοση πάθηση που μειώνει επικίνδυνα τα αιμοπετάλια. «Ίσως να μην είχα πάει στα επείγοντα εγκαίρως αν το ChatGPT δεν είχε επιμείνει», δήλωσε η ίδια.

Η νέα πλατφόρμα ChatGPT Health

Σύμφωνα με ανακοίνωση της OpenAI στις 7 Ιανουαρίου, πάνω από 230 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως υποβάλλουν εβδομαδιαία ερωτήματα στο ChatGPT σχετικά με θέματα υγείας και ευεξίας. Η εταιρεία παρουσίασε το ChatGPT Health, μια πλατφόρμα που επιτρέπει στους χρήστες να συνδέουν με ασφάλεια ιατρικούς φακέλους και εφαρμογές όπως το Apple Health και το MyFitnessPal, ώστε να λαμβάνουν εξατομικευμένες απαντήσεις.

Η OpenAI διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες μέσω του ChatGPT Health δεν θα χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των βασικών μοντέλων της και ότι η λειτουργία έχει στόχο να «υποστηρίξει, όχι να αντικαταστήσει, την ιατρική φροντίδα».

Υποστηρικτές των δικαιωμάτων των ασθενών θεωρούν ότι η συνεχής διαθεσιμότητα της τεχνητής νοημοσύνης βοηθά στον εντοπισμό σπάνιων παθήσεων που ενδέχεται να διαφύγουν της προσοχής των γιατρών. Ο Dave deBronkart, επιζών καρκίνου και ακτιβιστής υπέρ των ασθενών, ανέφερε πως έχει ακούσει πολλούς να λένε «Μάντεψε τι; Είμαι ένα ζέμπρα», χρησιμοποιώντας τον ιατρικό όρο για τις σπάνιες διαγνώσεις.

Αυξανόμενες προειδοποιήσεις για κινδύνους

Παρά τις ιστορίες επιτυχίας, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός ECRI χαρακτήρισε την εσφαλμένη χρήση chatbots τεχνητής νοημοσύνης ως τον υπ’ αριθμόν ένα κίνδυνο στην τεχνολογία υγείας για το 2026. Ο οργανισμός έχει καταγράψει περιστατικά όπου τα chatbots παρείχαν λανθασμένες διαγνώσεις, συνέστησαν περιττές εξετάσεις ή ανέφεραν ανύπαρκτα ιατρικά δεδομένα με τρόπο που φαινόταν αξιόπιστος.

Ο Robert Wachter, πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο, ανέφερε ότι έχει δει περιπτώσεις όπου η τεχνητή νοημοσύνη συνέστησε το αντιπαρασιτικό φάρμακο ivermectin για καρκίνο των όρχεων. «Αυτό που θα ήταν επιβλαβές είναι να μην λάβει κάποιος την κατάλληλη θεραπεία για έναν θεραπεύσιμο καρκίνο», τόνισε.

Σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στο Annals of Internal Medicine τον Αύγουστο, αναφέρεται η περίπτωση ενός 60χρονου άνδρα που νοσηλεύτηκε επί τρεις εβδομάδες με παράνοια και παραισθήσεις, αφού παρερμήνευσε απάντηση του ChatGPT και αντικατέστησε το επιτραπέζιο αλάτι με το τοξικό βρωμίδιο του νατρίου.

Ο Marcus Schabacker, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ECRI, υπογράμμισε: «Ενώ τα chatbots είναι ισχυρά εργαλεία, οι αλγόριθμοι δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την εμπειρογνωμοσύνη, την εκπαίδευση και την εμπειρία των επαγγελματιών υγείας».