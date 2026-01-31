Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων να προχωρήσουν σε διορθώσεις στο Ε9, αφορούν αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, δωρεές, νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων και κληρονομικές μεταβολές που έγιναν το 2025.

Οι φορολογούμενοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά την καταχώριση της ακίνητης περιουσίας τους, καθώς λάθη στα τετραγωνικά μέτρα, στον όροφο ή στην παλαιότητα μπορεί να οδηγήσουν σε επιβαρύνσεις φόρου.

Η προθεσμία για τις διορθώσεις λήγει σήμερα, Σάββατο 31 Ιανουαρίου, και η υποβολή πρέπει να γίνει μέσω της πλατφόρμας Ε9 της ΑΑΔΕ.

Η σημερινή ημέρα αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων να διορθώσουν τα στοιχεία της περιουσίας τους στο Ε9. Πρόκειται για όσους εντός του 2025 προχώρησαν σε αγοραπωλησίες, γονικές παροχές ή δωρεές ακινήτων, νομιμοποίησαν αυθαίρετους χώρους ή είχαν μεταβολές λόγω κληρονομικών υποθέσεων.

Οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά την εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους. Τυχόν λάθη στα τετραγωνικά, τον όροφο ή την παλαιότητα ενδέχεται να οδηγήσουν σε αύξηση του ΕΝΦΙΑ και άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Η προθεσμία λήγει σήμερα, Σάββατο 31 Ιανουαρίου, και οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα Ε9 της ΑΑΔΕ για να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διορθώσεις.

Σε 12 δόσεις η πληρωμή

Για το 2026 ο ΕΝΦΙΑ θα εξοφληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις, με στόχο να διευκολυνθούν τα νοικοκυριά λόγω της αυξημένης πίεσης από την ακρίβεια. Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Μαρτίου.

Ο νέος λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ θα είναι έως και 20% μειωμένος για περίπου 400.000 ασφαλισμένες κατοικίες αξίας έως 500.000 ευρώ και 10% για τις υπόλοιπες. Αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αποστείλει όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για τις κατοικίες προκειμένου η ΑΑΔΕ να ξεκινήσει τις διαδικασίες υπολογισμού του νέου ΕΝΦΙΑ. Επίσης, θα είναι μειωμένος κατά 50% για όσους έχουν την κύρια κατοικία σε οικισμούς μέχρι 1.500 κατοίκους.

Τα 10 βήματα

Όσοι αποκτούν ή μεταβιβάζουν ακίνητα και τα στοιχεία δεν ενημερώνονται αυτόματα μέσω της εφαρμογής myProperty, οφείλουν να υποβάλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων, το γνωστό έντυπο Ε9, το οποίο αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό και την επιβολή του ΕΝΦΙΑ.

Οι φορολογούμενοι θα βρουν το Ε9 στην εφαρμογή «Περιουσιολόγιο» στην ψηφιακή πύλη myAADE και για να ενημερώσουν την εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους θα πρέπει να ακολουθήσουν τα ακόλουθα 10 βήματα:

1. Eπιλέξτε το έτος που θέλετε να υποβάλλετε Ε9 και από τις διαθέσιμες ενέργειες της αρχικής σελίδας, επιλέξτε δημιουργία δήλωσης Ε9 για να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης.

2. Μπορείτε να εισάγετε/μεταβάλλετε/διαγράψετε ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).

3. Εάν εισάγετε ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.) και επίσης κάντε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου είτε μέσω επιλογής του νομού, δημοτικού διαμερίσματος και δρόμων οικοδομικού τετραγώνου είτε μέσω επιλογής ανοίγματος του χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων.

4. Εάν μεταβάλλετε ακίνητο, τροποποιήστε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται τροποποίηση.

5. Κατά την οριστική υποβολή των δηλώσεων Ε9, ζητείται υποχρεωτικά η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτίσματα στα οποία έχετε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.

6. Ανάλογα με την αιτία εισαγωγής/μεταβολής/διαγραφής ακινήτου που θα επιλέξετε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία που ζητούνται και αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, ΑΦΜ συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει (αριθμός και ημερομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία θανάτου) κ.λπ.

7. Κατά την οριστική υποβολή δήλωσης Ε9, μπορεί να ζητηθεί η μεταβολή συγκεκριμένων ακινήτων λόγω ελλείψεων στα στοιχεία τους.

8. Οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε, αποθηκεύεται προσωρινά.

9. Όταν ολοκληρώσετε τις μεταβολές της περιουσιακής σας κατάστασης, ελέγξτε το πως έχει διαμορφωθεί μέσω της προεπισκόπησης περιουσιακής κατάστασης.

10. Επιλέξτε οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9 και εάν επιθυμείτε, μεταφορά της δήλωσης στο επόμενο έτος.

Αυτόματο Ε9

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Στις περιπτώσεις που η δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «myPROPERTY», δημιουργείται αυτόματα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) Περιουσιολογίου Ακινήτων, δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) των συμβαλλομένων με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας αυτών.

Στις περιπτώσεις που οι δηλώσεις φόρου γονικής παροχής και δωρεάς υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «myPROPERTY» και αφορούν συμβόλαια με τα οποία μεταβιβάζεται ποσοστό μικρότερο ή ίσο του 100% πλήρους κυριότητας ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας από έναν δωρητή/γονέα σε έναν ή περισσότερους δωρεοδόχους/τέκνα, δημιουργείται αυτόματα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) Περιουσιολογίου Ακινήτων, δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) των συμβαλλομένων με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας αυτών.