Το 1936, η Opel ήταν η πρώτη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία που κυκλοφόρησε ένα προσιτό, οικογενειακό συμπαγές αυτοκίνητο, το Kadett.

Το 1936, το Opel Kadett κέρδισε γρήγορα τη φήμη του ως ένα από τα κορυφαία αυτοκίνητα, κερδίζοντας τις καρδιές και τις συνειδήσεις του κοινού και του τύπου.

Διαθέτοντας ένα αμάξωμα από ατσάλι και απομακρύνοντας το κλασικό ξύλινο πλαίσιο για να ωφελήσει τόσο την οδηγική απόδοση όσο και την κατανάλωση καυσίμου από το χαμηλότερο βάρος, το γρήγορο τετραθέσιο μπορούσε να φτάσει σχεδόν τα 100 χλμ./ώρα, με 23 ίππους.

Η αγορά συμπαγών αυτοκινήτων αναπτύχθηκε τόσο έντονα κατά τη διάρκεια των ετών της μεταπολεμικής γερμανικής οικονομικής ανάπτυξης, που η Opel, το 1962, κατασκεύασε ένα ολοκαίνουργιο εργοστάσιο παραγωγής ειδικά για το Kadett στο Μπόχουμ της Γερμανίας.

Ένα μεγάλο πορτμπαγκάζ και άφθονος χώρος για τέσσερα άτομα, καθώς και ένας νέος, ζωηρός κινητήρας και το χαμηλό κόστος συντήρησης αποτέλεσαν τη συνταγή της επιτυχίας για το Kadett A. Η Opel κατασκεύασε σχεδόν 650.000 από αυτά από το 1962 έως το 1965.

Το 1965, μια νέα σειρά αντικατέστησε το πρώτο μοντέλο. Η νέα έκδοση είχε μήκος πάνω από 4 μέτρα και επομένως ήταν αρκετά μεγαλύτερη από τον προκάτοχό της. Όσον αφορά το μοντέρνο σχήμα της, οι σχεδιαστές εμπνεύστηκαν από τους συναδέλφους τους στο εξωτερικό: το επίπεδο, κεκλιμένο πίσω μέρος θύμιζε τα μοντέλα fastback που ήταν τότε δημοφιλή στις ΗΠΑ. Μια επιτυχία που σημείωσε μια νύχτα, με πάνω από 2,6 εκατομμύρια μονάδες να παράγονται (1965-1973), καθώς πελάτες από 120 χώρες σε όλο τον κόσμο άρπαξαν το Kadett B.

Συνολικά 1,7 εκατομμύρια από αυτά κατασκευάστηκαν μεταξύ 1973 και 1979. Το Kadett C με κίνηση στους πίσω τροχούς έκανε το ντεμπούτο του τον Αύγουστο του 1973 με ένα καθαρά σχεδιασμένο αμάξωμα και έναν νέο μπροστινό άξονα με διπλά ψαλίδια. Το ισχυρό GT/E έκανε το ντεμπούτο του το 1975 με κινητήρα 1,9 λίτρων με ψεκασμό Bosch L-Jetronic, που απέδιδε 105 ίππους και κινούσε τα μόλις 900 κιλά του Kadett σε τελική ταχύτητα 184 χλμ./ώρα.