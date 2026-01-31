Η Ford προσφέρει το νέο Kuga FHEV, το κορυφαίο υβριδικό SUV της αγοράς στην πλούσια εξοπλισμένη έκδοση ST-Line με μηνιαίο μίσθωμα Ford Lease 267€.

Το μίσθωμα αφορά στην έκδοση KUGA ST-LINE 2.5L 180PS FHEV CVT FWD με 7.000€ προκαταβολή, διάρκεια μίσθωσης 48 μήνες και συνολικά 80.000 χλμ.

Με δυνατότητα να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά για μεγάλο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα σε αστικό περιβάλλον σε ποσοστό που φτάνει έως και 64%, το Ford Kuga FHEV εξοπλίζεται με ένα αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα κίνησης που έχει έναν ατμοσφαιρικό, αλουμινένιο κινητήρα βενζίνης 2,5 λίτρων με μεταβλητό χρονισμό, που λειτουργεί στον αποδοτικό κύκλο Atkinson. Αυτός ο κινητήρας συνεργάζεται με έναν τριφασικό και υδρόψυκτο ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη.

Το σύστημα κίνησης του Ford Kuga FHEV ελέγχεται μέσω μιας προηγμένης ηλεκτρονικής μονάδας, έχει απόδοση 180 ίππους και συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο CVT για ακόμα καλύτερη αποδοτικότητα καυσίμου και ευκολία οδήγησης σε όλες τις συνθήκες. Την ίδια στιγμή, προσφέρει μέγιστη αυτονομία που φτάνει έως και τα 900 km με ένα μόνο γέμισμα του ρεζερβουάρ.

Στην έκδοση ST-Line το υβριδικό Kuga FHEV διατίθεται με πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό άνεσης, ασφάλειας και συνδεσιμότητας. Η συγκεκριμένη δυνατότητα προσφέρει στο Kuga FHEV έναν χώρο αποσκευών με χωρητικότητα που κυμαίνεται από 412 έως και 553 λίτρα – επίδοση που μπορεί να ανέλθει έως τα 1.534 λίτρα με την πλήρη αναδίπλωσή των πίσω καθισμάτων.

Επίσης, το Kuga FHEV προσφέρει κορυφαία επίπεδα συνδεσιμότητας, ψυχαγωγίας και ενημέρωσης των επιβατών μέσα από τον ψηφιακό πίνακα οργάνων των 12,3 ιντσών και την οθόνη αφής των 13,2 ιντσών που υποστηρίζεται απρόσκοπτα από το προηγμένο σύστημα SYNC 4 της Ford και βρίσκεται εγκατεστημένα ψηλά στο μέσον του ταμπλό.