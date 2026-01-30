Η δήμαρχος του Νούουκ κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης και τους δημιουργούς περιεχομένου να επιδείξουν υπευθυνότητα, μετά το περιστατικό με έναν γερμανό κωμικό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις επιχειρώντας να υψώσει την αμερικανική σημαία σε πολιτιστικό κέντρο της πρωτεύουσας της Γροιλανδίας.

Ο 41χρονος βαυαρός κωμικός Μάξι Σάφροτ εθεάθη την Τετάρτη από δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) κοντά στο πολιτιστικό κέντρο του Νούουκ. Φορούσε κοστούμι και κρατούσε μια αμερικανική σημαία, προσπαθώντας επανειλημμένα να τη στερεώσει στο κοντάρι, προτού δεχθεί την έντονη αντίδραση περαστικών.

In Greenland’s capital, Nuuk, a man attempted to raise the U.S. flag but was stopped by passersby. Local media reports that the man has been detained by police. pic.twitter.com/VNMMxL6k2p — WarTranslated (@wartranslated) January 29, 2026

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του AFP, όταν ρωτήθηκε για την ταυτότητά του, ο Σάφροτ ισχυρίστηκε πως ήταν αμερικανός αξιωματούχος και αμέσως μετά εγκατέλειψε το σημείο. Μετά από σχετική καταγγελία στην αστυνομία, του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αντίδραση της δημάρχου Νούουκ

Η δήμαρχος Αβάρακ Όλσεν εξέφρασε την έντονη ενόχλησή της, δηλώνοντας: «Το να υψώσει κάποιος μια σημαία στο πολιτιστικό κέντρο της πρωτεύουσάς μας – τη σημαία της υπερδύναμης που εδώ και εβδομάδες αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης εναντίον μας – δεν είναι αστείο. Δεν είναι κωμικό. Είναι εξαιρετικά επιζήμιο».

Η Όλσεν προέτρεψε τους δημιουργούς περιεχομένου να σταματήσουν πριν δημοσιεύσουν βίντεο ή σκηνοθετημένες σκηνές, τονίζοντας: «Ενισχύοντας τους φόβους για να εξασφαλίσετε περιεχόμενο, κλικ ή γέλια, δεν γίνεστε ούτε τολμηροί ούτε δημιουργικοί. Αυξάνετε την αγωνία ενός ήδη ευάλωτου πληθυσμού».

Αντιδράσεις στη Γερμανία

Ο Μάξι Σάφροτ είναι γνωστός στη Γερμανία μέσα από τη σατιρική εκπομπή «Extra Drei» του καναλιού NDR, η οποία συγκεντρώνει πάνω από ένα εκατομμύριο τηλεθεατές. Σε δελτίο Τύπου που εστάλη στα μέσα ενημέρωσης Der Spiegel και Ritzau, το NDR εξέφρασε τη λύπη του για το περιστατικό.

Το πολιτικό υπόβαθρο

Το γεγονός έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επαναφέρει το θέμα της αγοράς της Γροιλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει πως δεν εξετάζει κατάληψη του νησιού με τη βία, ενώ ανέφερε ότι οι συνομιλίες του στο Νταβός με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δημιούργησαν ένα «πλαίσιο» για πιθανή μελλοντική συμφωνία σχετικά με το αυτόνομο έδαφος της Δανίας.