Η αμερικανική εταιρεία που ηγείται στην ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων, Waymo, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να λανσάρει υπηρεσία ρομποταξί στο Λονδίνο από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει εκφράσει την πρόθεσή της να τροποποιήσει τη νομοθεσία το δεύτερο εξάμηνο του 2026, ώστε να επιτραπεί η λειτουργία ταξί χωρίς οδηγό στην πρωτεύουσα. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη οριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του μέτρου.

Η Waymo σχεδιάζει να ξεκινήσει πιλοτική λειτουργία τον Απρίλιο. Η υπουργός Μεταφορών, Λίλιαν Γκρίνγουντ, δήλωσε: “Υποστηρίζουμε τη Waymo και άλλους παρόχους μέσω πιλοτικών προγραμμάτων και κανονισμών που ευνοούν την καινοτομία, ώστε τα αυτόνομα οχήματα να γίνουν πραγματικότητα στους βρετανικούς δρόμους.”

Πιλοτικά δρομολόγια και έμφαση στην ασφάλεια

Η εταιρεία, που ανήκει στη μητρική της Google, Alphabet, παρουσίασε τον στόλο των οχημάτων της στο Μουσείο Μεταφορών του Λονδίνου. Αυτή την περίοδο, τα αυτοκίνητα της Waymo κινούνται με οδηγό ασφαλείας, χαρτογραφώντας εκτενώς το οδικό δίκτυο της πόλης.

Όταν η υπηρεσία ανοίξει για το κοινό, τα οχήματα δεν θα διαθέτουν οδηγό. Η Γκρίνγουντ, παρούσα στην παρουσίαση, τόνισε ότι τα αυτόνομα οχήματα μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

“Γνωρίζουμε ότι, σε αντίθεση με τους ανθρώπινους οδηγούς, τα αυτόνομα οχήματα δεν κουράζονται, δεν αποσπούνται και δεν οδηγούν υπό την επήρεια,” ανέφερε χαρακτηριστικά. Επισήμανε, ωστόσο, ότι τα οχήματα αυτά θα πρέπει να πληρούν αυστηρά πρότυπα ασφαλείας, “συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από επιθέσεις hacking και κυβερνοαπειλές”, προτού λάβουν άδεια κυκλοφορίας στους δρόμους του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οικονομικές προοπτικές και λειτουργία της υπηρεσίας

Σύμφωνα με κυβερνητικές εκτιμήσεις, η βιομηχανία των αυτόνομων οχημάτων θα μπορούσε να συνεισφέρει έως και 42 δισεκατομμύρια λίρες στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι το 2035, δημιουργώντας περίπου 40.000 νέες θέσεις εργασίας.

Οι επιβάτες θα μπορούν να καλούν τα ρομποταξί της Waymo μέσω εφαρμογής, όταν το επιτρέψει το ρυθμιστικό πλαίσιο. Αρχικά, οι διαδρομές δεν θα περιλαμβάνουν μετακινήσεις από και προς τα αεροδρόμια.

Η τεχνολογία πίσω από τα ρομποταξί

Τα οχήματα της Waymo είναι εξοπλισμένα με τέσσερα προηγμένα συστήματα αισθητήρων – lidar, κάμερες, ραντάρ και μικρόφωνα – που συλλέγουν δεδομένα από το περιβάλλον. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι αισθητήρες αυτοί επιτρέπουν στα αυτοκίνητα να αντιλαμβάνονται τον χώρο γύρω τους σε ακτίνα 360 μοιρών.

Η τεχνολογία αυτή προσφέρει πλήρη εικόνα του περιβάλλοντος έως και σε απόσταση τριών γηπέδων ποδοσφαίρου, ενισχύοντας την ακρίβεια και την ασφάλεια των κινήσεων των οχημάτων στους δρόμους του Λονδίνου.