Mark Zuckerberg’s net worth increased by $22 billion (9.7%) to $251.7 billion, surpassing Jeff Bezos ($249.7 billion) and becoming the world’s fourth-richest person, according to Forbes’ Real-Time Billionaires List.

Elon Musk remains the wealthiest person globally with a net worth of $766.1 billion, ahead of Google cofounders Larry Page ($275 billion) and Sergey Brin ($253.7 billion).

Tesla reported its first-ever full-year revenue decline, with total revenue falling to $94.8 billion from $97.7 billion in 2024, leading to a 3.2% drop in Tesla shares despite quarterly revenue slightly exceeding estimates.

Microsoft shares fell 11.7% following earnings reports, after its Azure cloud unit experienced a slight slowdown in revenue growth in the latest quarter.

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ είδε την περιουσία του να αυξάνεται κατά περισσότερα από 22 δισ. δολάρια την Πέμπτη, καταλαμβάνοντας τη θέση του τέταρτου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο. Ο ιδρυτής της Meta ξεπέρασε τον Τζεφ Μπέζος της Amazon, καθώς η μετοχή της εταιρείας του σημείωσε άνοδο μετά τα αποτελέσματα που ξεπέρασαν ξανά τις προσδοκίες της Wall Street για τα τριμηνιαία έσοδα.

Σύμφωνα με τη λίστα Real-Time Billionaires του Forbes, η καθαρή περιουσία του Ζάκερμπεργκ αυξήθηκε κατά 9,7%, φτάνοντας τα 251,7 δισ. δολάρια. Ο Μπέζος ακολουθεί με 249,7 δισ. δολάρια, ενώ ο Έλον Μασκ της Tesla παραμένει στην κορυφή με 766,1 δισ. δολάρια. Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται οι συνιδρυτές της Google, Λάρι Πέιτζ (275 δισ.) και Σεργκέι Μπριν (253,7 δισ.).

Πτώση για Tesla και Microsoft

Η μετοχή της Tesla υποχώρησε κατά 3,2% την Πέμπτη, μετά την ανακοίνωση της πρώτης ετήσιας μείωσης εσόδων στην ιστορία της, παρά το γεγονός ότι ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών. Τα συνολικά έσοδα για το έτος ανήλθαν σε 94,8 δισ. δολάρια, έναντι 97,7 δισ. το 2024, ενώ τα τριμηνιαία έσοδα διαμορφώθηκαν στα 24,9 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, οι μετοχές της Microsoft κατέγραψαν πτώση 11,7%, καθώς τα έσοδα του τμήματος Azure παρουσίασαν μικρή επιβράδυνση στο τελευταίο τρίμηνο.

Ανακατατάξεις στους δισεκατομμυριούχους

Οι ισορροπίες ανάμεσα στους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου έχουν μεταβληθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες. Ο πρόεδρος της Oracle, Λάρι Έλισον, είχε φτάσει μέχρι και τη δεύτερη θέση τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν η περιουσία του ξεπέρασε τα 400 δισ. δολάρια, πριν υποχωρήσει στην έβδομη θέση λόγω πτώσης της μετοχής της εταιρείας.

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Στιβ Μπάλμερ, βρέθηκε πρόσφατα στην ένατη θέση, αλλά υποχώρησε στη 14η μετά τη βουτιά της μετοχής της Microsoft, εξαιτίας της επιβράδυνσης στην ανάπτυξη του cloud computing. Αντίθετα, οι Πέιτζ και Μπριν της Google ανέβηκαν στις πρώτες θέσεις, καθώς η Alphabet αναδείχθηκε σε ηγέτη της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης με το μοντέλο Gemini 3 AI, που έτυχε ευρείας αποδοχής.