Σε πλειστηριασμό βγαίνει για δεύτερη φορά το ακίνητο του τραγουδιστή Μάκη Χριστοδουλόπουλου στην Αιγιάλεια, μετά από άκαρπη διαδικασία τον Νοέμβριο του 2025.

Η τιμή πρώτης προσφοράς στον νέο πλειστηριασμό έχει οριστεί στα 593.100 ευρώ.

Το ακίνητο περιλαμβάνει μία διώροφη κατοικία 190 τ.μ., δύο ημιτελείς διώροφες κατοικίες και πισίνα.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μέσω τηλεοπτικών αποκαλύψεων και συνοδεύτηκε από δηλώσεις του καλλιτέχνη, που ανέλαβε την ευθύνη.

Για δεύτερη φορά βγήκε σε πλειστηριασμό το ακίνητο του τραγουδιστή Μάκη Χριστοδουλόπουλου στην Αιγιάλεια, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, έπειτα από την άκαρπη διαδικασία που είχε προηγηθεί τον Νοέμβριο του 2025.

Η υπόθεση έγινε γνωστή μέσα από τηλεοπτικές αποκαλύψεις και συνοδεύτηκε από δηλώσεις του καλλιτέχνη, ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος Νάνσυ Νικολαΐδου στην εκπομπή Buongiorno, ο νέος πλειστηριασμός ξεκινά με τιμή πρώτης προσφοράς 593.100 ευρώ. Το ακίνητο αποτελείται από μία διώροφη κατοικία 190 τετραγωνικών μέτρων, δύο ημιτελείς διώροφες κατοικίες και πισίνα, συνθέτοντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο.

Ο πρώτος πλειστηριασμός είχε πραγματοποιηθεί στις 19 Νοεμβρίου 2025 χωρίς να υπάρξει ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα να κηρυχθεί άγονος. Δύο μήνες αργότερα, η διαδικασία επαναλαμβάνεται, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τις οικονομικές εκκρεμότητες του γνωστού τραγουδιστή.

Χρέος μόλις 10.000 ευρώ

Εντύπωση προκαλεί ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα ακίνητα του Μάκη Χριστοδουλόπουλου βγαίνουν σε πλειστηριασμό για οφειλή περίπου 10.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αντιπαραβάλλεται με την υψηλή εκτιμώμενη αξία των ακινήτων, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονο δημόσιο ενδιαφέρον.

Ο ίδιος ο τραγουδιστής είχε σχολιάσει το θέμα στην εκπομπή Happy Day του ALPHA, δηλώνοντας: «Άφησα να το πάρουν γιατί αν ήθελα να το φτιάξω ήθελα 70.000 ευρώ. Το άφησα και το πήραν. Ούτε και με νοιάζει πλέον για τα ακίνητα γιατί δεν μπορεί να τα κρατήσει κανένας από τα εγγόνια που έχω».

Οι λεπτομέρειες του πλειστηριασμού

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, η υπόθεση σχετίζεται με διαταγή πληρωμής που εκδόθηκε το 2014 για οφειλή ύψους περίπου 10.000 ευρώ. Ο σημερινός πλειστηριασμός αφορά το ακίνητο στην Αιγιάλεια, με τιμή εκκίνησης 593.100 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει:

– Διώροφη κατοικία περίπου 190 τ.μ.

– Δύο ημιτελείς διώροφες κατοικίες και πισίνα