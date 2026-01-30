Η Ελλάδα ετοιμάζεται να ζήσει την πιο κεφάτη και χρωματιστή περίοδο του χειμώνα: τις Απόκριες 2026. Από την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, με την εορτή του Τελώνου και Φαρισαίου, ξεκινά επισήμως η αποκριάτικη περίοδος, γεμάτη καρναβαλικές εκδηλώσεις, παραδοσιακά έθιμα και γλέντι σε όλη τη χώρα, μέχρι την Καθαρά Δευτέρα που σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής.

Η Τσικνοπέμπτη θα εορταστεί στις 12 Φεβρουαρίου 2026, πέμπτη ημέρα της δεύτερης εβδομάδας του Τριωδίου. Πρόκειται για την ημέρα που παραδοσιακά οι Έλληνες «τσικνίζουν» με ψητά κρέατα και γλέντι, πριν από την είσοδο στη νηστεία.

Η Κυριακή των Αποκριών πέφτει στις 15 Φεβρουαρίου 2026, σηματοδοτώντας το αποκορύφωμα των εορτασμών με παρελάσεις, μασκαρέματα και λαϊκά πανηγύρια σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Ακολουθεί η Κυριακή της Τυρινής στις 22 Φεβρουαρίου 2026, τελευταία ημέρα πριν από την έναρξη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Είναι η περίοδος που σταδιακά εγκαταλείπεται η κατανάλωση κρέατος και κυριαρχούν τα γαλακτοκομικά εδέσματα.

Η Καθαρά Δευτέρα θα εορταστεί στις 23 Φεβρουαρίου 2026 και αποτελεί επίσημη αργία. Η ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη της νηστείας της Σαρακοστής, με έθιμα όπως το πέταγμα του χαρταετού και τα παραδοσιακά νηστίσιμα φαγητά.

Απόκριες ονομάζονται οι τρεις εβδομάδες πριν από την Καθαρά Δευτέρα οπότε και αρχίζει η Μεγάλη Σαρακοστή. Ταυτίζονται με την περίοδο του Τριωδίου, μια κινητή περίοδο στην Χριστιανική παράδοση από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου μέχρι την Κυριακή της Τυροφάγου ή Τυρινής.

Η πρώτη εβδομάδα των Αποκριών που τελειώνει την Κυριακή του Ασώτου, λέγεται και Προφωνή, επειδή παλιά προφωνούσαν, δηλαδή διαλαλούσαν ότι άρχιζαν οι Απόκριες. Η δεύτερη εβδομάδα λέγεται Κρεατινή ή της Κρεοφάγου, επειδή έτρωγαν κρέας και δεν νήστευαν ούτε την Τετάρτη ή την Παρασκευή. Η εβδομάδα αυτή γιορτάζεται με γλέντια και φαγοπότια χωρίς κανένα θρησκευτικό περιορισμό. Η Κυριακή της εβδομάδας αυτής, η Κυριακή της Απόκρεω -και συνεκδοχικά ολόκληρη η περίοδος από την είσοδο του Τριωδίου μέχρι την Καθαρά Δευτέρα- ονομάστηκε έτσι, επειδή συνηθίζεται να μην τρώνε κρέας οι Χριστιανοί, δηλαδή «να απέχουν από το κρέας». Η τρίτη εβδομάδα λέγεται Τυρινή ή της Τυροφάγου, επειδή έτρωγαν γαλακτοκομικά προϊόντα σαν ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ κρεοφαγίας και νηστείας, για να προετοιμαστούν σιγά – σιγά για τη νηστεία της Σαρακοστής. Ανάλογη με την ελληνική λέξη Αποκριά είναι και η λατινική λέξη Καρναβάλι (Carneval, Carnevale, από τις λέξεις Carne=κρέας και Vale=περνάει)