Μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και την υποδοχή του νέου έτους, η Ελλάδα ετοιμάζεται να ζήσει την πιο κεφάτη και χρωματιστή περίοδο του χειμώνα: τις Απόκριες 2026. Από την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, με την εορτή του Τελώνου και Φαρισαίου, ξεκινά επισήμως η αποκριάτικη περίοδος, γεμάτη καρναβαλικές εκδηλώσεις, παραδοσιακά έθιμα και γλέντι σε όλη τη χώρα, μέχρι την Καθαρά Δευτέρα που σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής.

Η Τσικνοπέμπτη θα εορταστεί στις 12 Φεβρουαρίου 2026, πέμπτη ημέρα της δεύτερης εβδομάδας του Τριωδίου. Πρόκειται για την ημέρα που παραδοσιακά οι Έλληνες «τσικνίζουν» με ψητά κρέατα και γλέντι, πριν από την είσοδο στη νηστεία.

Η Κυριακή των Αποκριών πέφτει στις 15 Φεβρουαρίου 2026, σηματοδοτώντας το αποκορύφωμα των εορτασμών με παρελάσεις, μασκαρέματα και λαϊκά πανηγύρια σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Ακολουθεί η Κυριακή της Τυρινής στις 22 Φεβρουαρίου 2026, τελευταία ημέρα πριν από την έναρξη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Είναι η περίοδος που σταδιακά εγκαταλείπεται η κατανάλωση κρέατος και κυριαρχούν τα γαλακτοκομικά εδέσματα.

Η Καθαρά Δευτέρα θα εορταστεί στις 23 Φεβρουαρίου 2026 και αποτελεί επίσημη αργία. Η ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη της νηστείας της Σαρακοστής, με έθιμα όπως το πέταγμα του χαρταετού και τα παραδοσιακά νηστίσιμα φαγητά.