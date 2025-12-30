Πατρινό Καρναβάλι 2026: Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη γιορτή της Πάτρας ξεκινά το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, με την Τελετή Έναρξης στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου Α΄. Το σύνθημα φέτος είναι σαφές: «Το Καρναβάλι δεν αρχίζει στη σκηνή. Αρχίζει από εσένα!»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των διοργανωτών, στο πλαίσιο της έναρξης συγκεντρώνονται selfie-βίντεο από το κοινό, τα οποία θα ενωθούν σε ένα μεγάλο ενιαίο βίντεο. Το αποτέλεσμα θα προβληθεί ζωντανά κατά τη διάρκεια της τελετής, μετατρέποντας τους πολίτες σε πρωταγωνιστές της γιορτής.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στο NoiseBox Studio (Παλαιών Πατρών Γερμανού 178) την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, από τις 17:00 έως τις 22:00. Οι συμμετέχοντες καλούνται να χαμογελάσουν, να χορέψουν και να φωνάξουν το δικό τους καρναβαλικό «γεια» στην κάμερα.

Όπως τονίζουν οι διοργανωτές, στόχος είναι να δοθεί ο παλμός της πόλης μέσα από τα πρόσωπα των ίδιων των Πατρινών. Οι συμμετέχοντες μπορούν να φέρουν τα καρναβαλικά τους αξεσουάρ για περισσότερο χρώμα και κέφι.

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλους: «Γίνε μέρος της γιορτής. Γίνε μέρος της εικόνας. Γίνε μέρος της ιστορίας του Καρναβαλιού». Η Πάτρα ετοιμάζεται να ξεκινήσει, για ακόμη μία χρονιά, το πιο εντυπωσιακό καρναβάλι της Ελλάδας — και φέτος, αρχίζει από εσένα.