Την Παρασκευή θα δουν αυξήσεις αποδοχών περίπου 2 εκατομμύρια μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, λόγω της φορολογικής μεταρρύθμισης που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο.

Υπάρχουν σημαντικές φοροελαφρύνσεις για νέους εργαζόμενους έως 25 ετών και οικογένειες με παιδιά, που φτάνουν έως και σε έναν ή δύο επιπλέον μισθούς σε ετήσια βάση για τρίτεκνα και πολύτεκνα ζευγάρια.

Η μισθοδοσία του Ιανουαρίου θα δείξει πρώτη την περικοπή των φορολογικών κρατήσεων, λόγω οριζόντιας μείωσης των συντελεστών κατά τουλάχιστον δύο μονάδες για εισοδήματα 10.000 έως 40.000 ευρώ, με στόχο την αύξηση του μέσου εισοδήματος.

Φοροελαφρύνσεις για νέους εργαζόμενους και οικογένειες με παιδιά φέρνει η νέα φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία στοχεύει στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, κυρίως για χαμηλά και μεσαία στρώματα. Τα μέτρα περιλαμβάνουν μηδενισμό του φόρου εισοδήματος για εργαζόμενους έως 25 ετών και πολύτεκνους, καθώς και σημαντικές μειώσεις κρατήσεων για ζευγάρια με παιδιά.

Περίπου δύο εκατομμύρια μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα θα δουν από την Παρασκευή αυξήσεις στις αποδοχές τους, καθώς τίθενται σε εφαρμογή οι αλλαγές που είχαν ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Οι ελαφρύνσεις για νέους και οικογένειες ισοδυναμούν σε αρκετές περιπτώσεις με έναν ή και δύο επιπλέον μισθούς ετησίως για τρίτεκνα και πολύτεκνα ζευγάρια.

Η περικοπή των φορολογικών κρατήσεων αποτυπώνεται ήδη στη μισθοδοσία Ιανουαρίου, με οριζόντια μείωση των συντελεστών κατά τουλάχιστον δύο μονάδες σε όλα τα εισοδηματικά κλιμάκια από 10.000 έως 40.000 ευρώ. Στόχος είναι η ενίσχυση του μέσου εισοδήματος μετά την περίοδο έντονων πληθωριστικών πιέσεων.

Πρακτικά, για άτεκνους με αποδοχές 10.000-20.000 ευρώ, ο συντελεστής μειώνεται στο 20% από 22%. Για εισοδήματα 20.000-30.000 ευρώ πέφτει στο 26% από 28%, ενώ για 30.000-40.000 ευρώ περιορίζεται στο 34% από 36%.

Οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι

Οι νέοι μισθωτοί έως 25 ετών απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο για εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Δεδομένου ότι πρόκειται κυρίως για εργαζόμενους με μικρή προϋπηρεσία και χαμηλότερες αποδοχές, οι φορολογικές τους υποχρεώσεις μηδενίζονται.

Για εργαζόμενους ηλικίας 26-30 ετών, ο συντελεστής φόρου για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ μειώνεται στο 9%. Παράλληλα, γονείς άνω των 30 ετών με ένα ή δύο παιδιά θα δουν επιπλέον μείωση δύο μονάδων ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Ακόμα μεγαλύτερο όφελος έχουν οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι. Οι πρώτοι φορολογούνται πλέον με τον κατώτατο συντελεστή 9% για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, ενώ για οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά ο φόρος μηδενίζεται στο ίδιο εισοδηματικό όριο.

Το ετήσιο όφελος για τρίτεκνους και πολύτεκνους ισοδυναμεί με έναν έως δύο μισθούς, καθώς οι ελαφρύνσεις εφαρμόζονται ξεχωριστά για κάθε γονέα, αυξάνοντας το συνολικό εισόδημα του ζευγαριού.

Ενδεικτικά παραδείγματα

– Ιδιωτική υπάλληλος 25 ετών με καθαρό μισθό 980 ευρώ θα δει αύξηση 91 ευρώ τον μήνα, φτάνοντας τα 1.071 ευρώ. Το ετήσιο όφελος ανέρχεται σε 1.283 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 1,3 μισθούς.

– Εργαζόμενος 28 ετών με καθαρό μισθό 1.500 ευρώ θα φορολογείται με 9% αντί 22%, με μηνιαία αύξηση 100 ευρώ και ετήσιο όφελος 1.400 ευρώ, δηλαδή περίπου έναν μισθό.

– Ζευγάρι τριτέκνων με καθαρούς μισθούς 1.540 και 1.290 ευρώ θα έχει συνολική αύξηση 214 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 3.000 ευρώ ετησίως – πάνω από έναν μισθό.

– Πολύτεκνος με καθαρό μισθό 1.809 ευρώ θα λάβει αύξηση 293 ευρώ, φτάνοντας τα 2.102 ευρώ. Το ετήσιο όφελος αγγίζει τα 4.100 ευρώ. Αν και η σύζυγός του εργάζεται με καθαρό μισθό 1.527 ευρώ, θα δει επιπλέον 140 ευρώ τον μήνα, ανεβάζοντας το συνολικό ετήσιο κέρδος του ζευγαριού στα 5.780 ευρώ.

– Ιδιωτική υπάλληλος με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.526 ευρώ θα λάβει αύξηση 64 ευρώ τον μήνα, με ετήσιο όφελος 900 ευρώ. Αν εργάζεται και ο σύζυγος, το συνολικό κέρδος του νοικοκυριού αυξάνεται αναλογικά.

– Μισθωτή χωρίς τέκνα με καθαρό εισόδημα 1.251 ευρώ θα έχει ετήσια αύξηση 200 ευρώ, λόγω της οριζόντιας μείωσης των συντελεστών. Αν εργάζεται και ο σύζυγος με αντίστοιχες αποδοχές, το όφελος διπλασιάζεται στα 400 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνταξιούχοι ήταν οι πρώτοι που είδαν αυξήσεις, καθώς έλαβαν προκαταβολικά τις συντάξεις Ιανουαρίου, ενώ αυξημένες αποδοχές καταγράφηκαν και στους δημόσιους υπαλλήλους το προηγούμενο διάστημα.