Το 2026 φέρνει μια σειρά από θετικά μέτρα στήριξης για εργαζόμενους, οικογένειες, χαμηλοσυνταξιούχους, άτομα με αναπηρία, νέους και κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται σταδιακά μέσα στη χρονιά και συνεχίζονται και το 2027, με στόχο την ανακούφιση από την ακρίβεια και τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Ιανουάριος 2026 – Περισσότερα καθαρά χρήματα στην τσέπη

Από τον Ιανουάριο του 2026:

Αυξάνονται οι καθαρές αποδοχές σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, λόγω μικρότερης παρακράτησης φόρου με τη νέα φορολογική κλίμακα.

σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, λόγω μικρότερης παρακράτησης φόρου με τη νέα φορολογική κλίμακα. Ιδιαίτερα ωφελούνται οικογένειες με παιδιά και νέοι έως 30 ετών .

και . Μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, στη Σαμοθράκη και σε μικρά νησιά των Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, στη Σαμοθράκη και σε μικρά νησιά των Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους. Αυξήσεις αποδοχών λαμβάνουν περίπου 75.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, με αναδρομικά από τον Οκτώβριο.

Αυξάνεται η αποζημίωση αλλοδαπής υπηρεσίας και το επίδομα ειδικών καθηκόντων για υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών.

Καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης, που επιβάρυνε περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Μάρτιος 2026 – Ελαφρύνσεις σε ΕΝΦΙΑ και φόρους

Τον Μάρτιο του 2026:

Περίπου ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων σε μικρούς οικισμούς και ακριτικές περιοχές θα δουν μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ .

σε μικρούς οικισμούς και ακριτικές περιοχές θα δουν . Στις φορολογικές δηλώσεις, 477.000 φορολογούμενοι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο λόγω μείωσης των τεκμηρίων για σπίτια και αυτοκίνητα, ενώ τα παιδιά με μικρό εισόδημα δεν θα επιβαρύνονται με τεκμήρια.

λόγω μείωσης των τεκμηρίων για σπίτια και αυτοκίνητα, ενώ τα παιδιά με μικρό εισόδημα δεν θα επιβαρύνονται με τεκμήρια. Ελεύθεροι επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς και ακριτικές περιοχές θα έχουν 50% χαμηλότερο ελάχιστο εισόδημα .

σε μικρούς οικισμούς και ακριτικές περιοχές θα έχουν . Περίπου 6.000 νέες μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες απαλλάσσονται από το τεκμαρτό εισόδημα για το έτος γέννησης του παιδιού και τα επόμενα δύο χρόνια.

Απρίλιος 2026 – Αύξηση κατώτατου μισθού

Από 1η Απριλίου 2026:

Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός .

. Μαζί αυξάνονται το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, οι τριετίες, οι υπερωρίες και άλλες σχετικές παροχές.

Αντίστοιχες αυξήσεις προβλέπονται και για τους μισθούς στο Δημόσιο.

Νοέμβριος 2026 – Ενίσχυση ευάλωτων ομάδων

Τον Νοέμβριο του 2026:

Καταβάλλεται εκ νέου η ενίσχυση των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες.

σε χαμηλοσυνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες. Παράλληλα, επιστρέφεται μέρος του ενοικίου σε δικαιούχους.

Δεκέμβριος 2026 – Αυξήσεις συντάξεων

Τον Δεκέμβριο του 2026:

Αυξάνονται οι συντάξεις , με βάση τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη.

, με βάση τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη. Οι αυξήσεις δίνονται χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά, αποτυπώνοντας πραγματική αύξηση στο ποσό.

Τι έρχεται το 2027

Ιανουάριος – Μάρτιος 2027

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% για εργαζόμενους και εργοδότες.

κατά 0,5% για εργαζόμενους και εργοδότες. Στις φορολογικές δηλώσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες θα πληρώσουν χαμηλότερο φόρο με τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση.

και αγρότες θα πληρώσουν με τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων με εισόδημα από ενοίκια 12.000–24.000 ευρώ θα φορολογούνται με 25% αντί για 35% .

. Ο ΕΝΦΙΑ μηδενίζεται για περίπου ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας σε μικρούς και ακριτικούς οικισμούς.

Απρίλιος 2027 – Κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ

Από 1η Απριλίου 2027:

Ο κατώτατος μισθός φτάνει τα 950 ευρώ, με συνολική αύξηση 46% από το 2021.

φτάνει τα 950 ευρώ, με συνολική αύξηση 46% από το 2021. Αυξάνονται αντίστοιχα και οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων.

Συμπέρασμα

Τα έτη 2026 και 2027 διαμορφώνουν ένα πακέτο ουσιαστικής στήριξης για τους πολίτες, με: