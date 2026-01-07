Αυξήσεις στους μισθούς θα δουν το 2026 περίπου 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τις προβλέψεις για τις νέες αποδοχές. Οι αυξήσεις θα είναι από μικρές έως αισθητές, ανάλογα με την κατηγορία και τα χαρακτηριστικά κάθε εργαζομένου.

Οι μεταβολές στις καθαρές αποδοχές εξαρτώνται από την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, τα χρόνια υπηρεσίας και το ύψος του μισθού. Ορισμένοι εργαζόμενοι θα δουν αύξηση λίγων ευρώ τον μήνα, ενώ άλλοι θα ωφεληθούν με πάνω από 100 ευρώ.

Παραδείγματα αυξήσεων στον δημόσιο τομέα

Εκπαιδευτικός άνω των 30 ετών, άγαμος

Πριν: καθαρές αποδοχές 1.206,42 €

Τώρα: 1.216,42 €

Αύξηση: +10 €

Ιατρός του ΕΣΥ άνω των 30 ετών, έγγαμος με 1 παιδί

Πριν: καθαρές αποδοχές 1.693,08 €

Τώρα: 1.814,75 €

Αύξηση: +121,67 €

Υπάλληλος υπουργείου, 58 ετών, με πάνω από 30 έτη υπηρεσίας και 2 παιδιά

Πριν: καθαρές αποδοχές 2.043,08 €

Τώρα: 2.201,41 €

Αύξηση: +158,33 €

Αυξήσεις για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα

Άγαμος ιδιωτικός υπάλληλος

Πριν: 1.000 €

Τώρα: 1.014,7 €

Αύξηση: 14,7 € τον μήνα

Ιδιωτικός υπάλληλος με δύο παιδιά

Πριν: 1.500 €

Τώρα: 1.566,7 €

Αύξηση: 66,7 € τον μήνα

Άγαμος ιδιωτικός υπάλληλος, 23 ετών

Πριν: 979,79 €

Τώρα: 1.071,43 €

Αύξηση: 107 € τον μήνα

Ποιοι θα δουν αυξήσεις έως 100 € τον μήνα