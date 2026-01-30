H Mazda έχει βρει το δικό της μαγικό ραβδί που της έδωσε τη δυνατότητα να μεταμορφώνει τα νέα μοντέλα της, κομμένα και ραμμένα στα μέτρα των ευρωπαίων αγοραστών, που διψάνε για ποιοτικά αυτοκίνητα, με εξηλεκτρισμένα πακέτα και SUV καθαρόαιμα γονίδια. Σε αυτό το πλαίσιο κινείται και το νέο Mazda CX-6e, ένα μεγάλο SUV, τόσο σε διαστάσεις όσο και σε πολυτέλεια. Συγκεκριμένα, το νέο ιαπωνικό μοντέλο που παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις πριν καλά καλά κυκλοφορήσει στην αγορά.

Το μήκος του αγγίζει τα 4,85 μέτρα (λίγο μεγαλύτερο από το CX-60), το πλάτος του είναι 1,93 μέτρα, ενώ το μεταξόνιο των 2,90 μέτρων έδωσε ένα ισχυρό αβαντάζ στους σχεδιαστές να δημιουργήσουν ένα άνετο εσωτερικό, τόσο για τους επιβάτες όσο και τις αποσκευές. Σχεδιαστικά, το CX-6e πατάει στη νέα σχεδιαστική γλώσσα Kodo, που αποτελεί προϊόν των ευρωπαϊκών και ιαπωνικών στούντιο σχεδιασμού της μάρκας, ώστε να βρίσκεται στην καρδιά των προτιμήσεων των αγοραστών της Γηραιάς Ηπείρου.

Ειδικότερα, ο χώρος αποσκευών του μπορεί να καλύψει αποσκευές στα 468 λίτρα (που με την κλασική αναδίπλωση μπορεί να αγγίξει τα 1.434 λίτρα).

Tο Mazda CX-6e ακολουθεί μίνιμαλ αισθητική μέσα στην καμπίνα, στην οποία κεντρικό ρόλο παίζει μια οθόνη αφής 26 ιντσών που μπορεί να διαιρεθεί σε δύο τμήματα. Είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, που προσφέρει μια μεγάλη μπαταρία λιθίου-σιδήρου (LFP) χωρητικότητας 78 kWh. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η αυτονομία του σε μεικτό κύκλο φτάνει τα 480 χιλιόμετρα (WLTP).

Οταν ο οδηγός χρειαστεί να φορτίσει με ταχύτητες 195 kW σε ταχυφορτιστή DC, αυτό επιτυγχάνεται χωρίς ιδιαίτερο κόπο από το 10%-80% της χωρητικότητας της μπαταρίας του σε 24 λεπτά. Η συγκεκριμένη μπαταρία μεταφέρει την ενέργειά της στον ηλεκτρικό κινητήρα, που είναι τοποθετημένος στον πίσω άξονα, ο οποίος αποδίδει 258 ίππους. Σύμφωνα με τη Mazda, το νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο επιταχύνει γραμμικά μέχρι τα 100 χλμ./ώρα σε 7,9 δευτερόλεπτα και μέχρι την ταχύτητα των 180 χλμ./ώρα.