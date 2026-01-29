Ο Τσαρλς Βίκτορ Τόμσον, 55 ετών, εκτελέστηκε με θανατηφόρο ενέσιμο διάλυμα στη φυλακή του Χάντσβιλ, Τέξας, για τον φόνο το 1998 της πρώην φίλης του και του νέου συντρόφου της.

Η εκτέλεση αυτή ήταν η πρώτη που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ το 2026.

Ένας θανατοποινίτης στο Τέξας, καταδικασμένος για τον φόνο της πρώην συντρόφου του και του νέου της συντρόφου το 1998, εκτελέστηκε την Τετάρτη, σηματοδοτώντας την πρώτη εκτέλεση στις Ηνωμένες Πολιτείες για το 2026.

Ο 55χρονος Τσαρλς Βίκτορ Τόμσον θανατώθηκε με θανατηφόρα ένεση στη φυλακή του Χάντσβιλ, στην πολιτεία του Τέξας. Ο Τόμσον είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τη δολοφονία του 39χρονου Ντάρεν Κιθ Κέιν και της πρώην συντρόφου του, Ντενίζ Χέισλιπ, στο σπίτι της τελευταίας.

Ο άνδρας σκοτώθηκε επί τόπου, ενώ η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της μία εβδομάδα αργότερα στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν.

Η εικόνα των εκτελέσεων στις ΗΠΑ

Το 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 47 εκτελέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, αριθμός αυξημένος σε σχέση με τον μέσο όρο των τελευταίων ετών, που κυμαίνεται γύρω στις είκοσι ετησίως. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από το 2009, όταν είχαν καταγραφεί 52 εκτελέσεις.

Οι περισσότερες εκτελέσεις, 39 συνολικά, έγιναν με θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα. Πέντε πραγματοποιήθηκαν με εισπνοή αζώτου, μια μέθοδο που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά παγκοσμίως στην Αλαμπάμα το 2024 και έχει συγκριθεί από ειδικούς του ΟΗΕ με μορφή «βασανιστηρίου». Επιπλέον, τρεις εκτελέσεις έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα, μέθοδος που δεν είχε χρησιμοποιηθεί από το 2010.

Περιορισμένη γεωγραφική εφαρμογή

Η θανατική ποινή παραμένει συγκεντρωμένη κυρίως στις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ. Μόλις έντεκα πολιτείες προχώρησαν σε εκτελέσεις το 2025, ενώ σε οκτώ από αυτές επιβλήθηκαν νέες θανατικές καταδίκες.

Σήμερα, η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 πολιτείες. Σε άλλες τρεις —την Καλιφόρνια, το Όρεγκον και την Πενσιλβάνια— ισχύει μορατόριουμ στην εφαρμογή της, σύμφωνα με αποφάσεις των κυβερνητών τους.