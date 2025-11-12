Εν ψυχρώ δολοφονήθηκε στη Γουατεμάλα ο μηχανικός και πρώην υποψήφιος δήμαρχος, Χοσέ Ελίας Ραμίρεζ, 53 ετών. Ως στοχευμένη εκτέλεση περιγράφουν οι αρχές την επίθεση, η οποία καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας.

Το βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης (CCTV) δείχνει τους δράστες ντυμένους ως εργάτες οικοδομής, να βγαίνουν από ένα όχημα και να ανοίγουν πυρ εναντίον του θύματος και της συντρόφου του, 38χρονης Άννα Μαρίας Αντρές, καθώς περπατούσαν σε δρόμο πόλης στη Γουατεμάλα.

Όπως φαίνεται από το βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, και οι δύο δέχθηκαν πολλαπλούς πυροβολισμούς. Λίγo μετά τη δολοφονία, οι δράστες σκέπασαν το σώμα του Ραμίρεζ με το σακάκι του, πριν τραπούν σε φυγή.

Προσοχή, ακολουθούν σκληρές εικόνες:

Οι αρχές στη Γουατεμάλα ξεκίνησαν άμεσα έρευνα για το σοκαριστικό περιστατικό, μόλις έγινε η σχετική αναφορά στην αστυνομία. Περίπου οκτώ ώρες μετά την επίθεση, η Εθνική Αστυνομία εντόπισε το όχημα που χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα. Αργότερα διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο στις 22 Μαΐου 2025.

Μέχρι στιγμής, η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με τους αξιωματούχους να προσπαθούν να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια της εν ψυχρώ δολοφονίας.