Ένας θανατοποινίτης στην Οκλαχόμα γλίτωσε την εκτέλεση την τελευταία στιγμή, καθώς ο κυβερνήτης της Πολιτείας αποφάσισε να μετατρέψει την ποινή του σε ισόβια κάθειρξη.

Ο 46χρονος Τριμέιν Γουντ είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία του 19χρονου Ρόνι Γουίφ την Πρωτοχρονιά του 2002. Ο ίδιος δεν παραδέχθηκε ποτέ την ενοχή του. Η εκτέλεσή του ήταν προγραμματισμένη για σήμερα στις 18.00 (ώρα Ελλάδας), όμως ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Οκλαχόμας, Κέβιν Στιτ, ανακοίνωσε ότι ακολουθεί τη σύσταση της Επιτροπής Απονομής Χάριτος, η οποία εισηγήθηκε τη μετατροπή της ποινής σε ισόβια.

Η απόφαση, όπως εξήγησε ο Στιτ, «λαμβάνει υπόψη την ίδια ποινή που επιβλήθηκε στον αδελφό του Γουντ για τον φόνο ενός αθώου άνδρα και εγγυάται μια αυστηρή τιμωρία» για έναν «επικίνδυνο εγκληματία».

Ο κυβερνήτης, που βρίσκεται στη θέση αυτή εδώ και περίπου επτά χρόνια, είχε μετατρέψει σε ισόβια μόνο μία ακόμη θανατική καταδίκη, το 2021.

Η Επιτροπή εισηγήθηκε τη μετατροπή της ποινής, κρίνοντας ότι ο Γουντ δεν είχε τύχει επαρκούς νομικής εκπροσώπησης από τον διορισμένο συνήγορό του. Ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο οποίος είχε καλύτερη υπεράσπιση, καταδικάστηκε σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αναστολής, παρότι ομολόγησε ότι εκείνος μαχαίρωσε το θύμα. Ο αδελφός του αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019.

An Oklahoma Death Row inmate scheduled to be executed on Thursday has been granted clemency. Hear the latest from Gov. Stitt here: https://t.co/t7CGz8w3fO pic.twitter.com/VA7S1u5ElQ — News 9 (@NEWS9) November 13, 2025

Εκτελέσεις σε άλλες Πολιτείες

Την ίδια ώρα, δύο άλλες Πολιτείες των ΗΠΑ, η Φλόριντα και η Νότια Καρολίνα, ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε εκτελέσεις θανατοποινιτών σήμερα και αύριο. Στη Φλόριντα πρόκειται να εκτελεστεί ο 66χρονος Μπράιαν Τζένινγκς, πρώην πεζοναύτης, καταδικασμένος για τον βιασμό και τη δολοφονία της 6χρονης Ρεμπέκα Κούνας το 1979.

Στη Νότια Καρολίνα θα εκτελεστεί στο απόσπασμα ο 44χρονος Στίβεν Μπράιαντ, ο οποίος σκότωσε τρεις άνδρες μέσα σε πέντε ημέρες το 2004. Με το αίμα του τελευταίου θύματός του είχε γράψει μήνυμα προς την αστυνομία: «Πιάστε με αν μπορείτε».

Η θανατική ποινή στις ΗΠΑ

Από τις αρχές του έτους έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 41 εκτελέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι περισσότερες έγιναν με θανατηφόρα ένεση, πέντε με εισπνοή αζώτου – μέθοδο που ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν είδος «βασανιστηρίου» – και δύο με εκτελεστικό απόσπασμα.

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 Πολιτείες των ΗΠΑ. Σε τρεις ακόμη, την Καλιφόρνια, το Όρεγκον και την Πενσιλβάνια, εφαρμόζεται μορατόριουμ στις εκτελέσεις, με απόφαση των κυβερνητών τους.