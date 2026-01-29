Η xAI του Έλον Μασκ εισέρχεται δυναμικά στον χώρο της δημιουργίας βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη, παρουσιάζοντας το νέο Grok Imagine API. Το εργαλείο, που ανακοινώθηκε την Τετάρτη, τοποθετείται ως άμεσος ανταγωνιστής των Veo της Google και Sora της OpenAI, σε μια αγορά που εξελίσσεται ραγδαία.

«Το Grok Imagine σας επιτρέπει να ζωντανέψετε αυτό που έχετε στο μυαλό σας, και τώρα είναι διαθέσιμο μέσω του πιο γρήγορου και ισχυρού video API στον κόσμο», ανέφερε η xAI σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Το νέο API λειτουργεί ως ολοκληρωμένη δημιουργική πλατφόρμα με πέντε μοντέλα που υποστηρίζουν μετατροπή κειμένου ή εικόνας σε βίντεο, καθώς και προηγμένες δυνατότητες επεξεργασίας. Μεταξύ των χαρακτηριστικών του περιλαμβάνονται κινηματογραφικές κινήσεις, μεταφορές στυλ, μετασχηματισμοί σκηνών και ακριβής έλεγχος αντικειμένων, προσφέροντας στους χρήστες τη δυνατότητα να προσθέτουν ή να αφαιρούν στοιχεία από τα βίντεο.

Understanding requires imagining. Grok Imagine lets you bring what’s in your brain to life, and now it’s available via the world’s fastest, and most powerful video API: https://t.co/tqQwQVgCEI Try it out and let your Imagination run wild. pic.twitter.com/Bn6Z70Ual6 — xAI (@xai) January 29, 2026

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι το Grok Imagine υπερέχει έναντι ανταγωνιστικών μοντέλων, όπως το Runway Aleph, σε δοκιμές από τις εταιρείες Artificial Analysis και LMArena. Σύμφωνα με τα στοιχεία, πέτυχε ποσοστό επιτυχίας 64,1% στις συγκρίσεις επεξεργασίας βίντεο και 57,4% σε δοκιμές ακολουθίας οδηγιών, υπερισχύοντας σε όλες τις κατηγορίες αξιολόγησης.

Σε δοκιμές καθυστέρησης, το Grok Imagine σημείωσε την ταχύτερη απόκριση API, παράγοντας βίντεο διάρκειας οκτώ δευτερολέπτων σε ανάλυση 720p. Τα μοντέλα του υποστηρίζουν παραγωγή τόσο σε 480p όσο και σε 720p, ενώ διαθέτουν και δυνατότητα εγγενούς παραγωγής ήχου με συγχρονισμένους διαλόγους μεταξύ πολλών χαρακτήρων.

Αντιδράσεις για παράνομο περιεχόμενο στην πλατφόρμα Χ

Την ίδια ώρα, η Κομισιόν καταδίκασε ως παράνομες και αποτρόπαιες τις ημίγυμνες εικόνες παιδιών και γυναικών που εμφανίστηκαν στην πλατφόρμα Χ του Έλον Μασκ. Η Βρετανία και η Ινδία ζήτησαν εξηγήσεις, ενώ η Γαλλία κάλεσε σε παρέμβαση της Δικαιοσύνης.

«Αυτό δεν είναι πικάντικο. Είναι παράνομο. Είναι αποτρόπαιο. Είναι αηδιαστικό. Έτσι το βλέπουμε, και δεν έχει θέση στην Ευρώπη», δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν, επισημαίνοντας ότι η πρακτική αυτή παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις, το Grok – το chatbot τεχνητής νοημοσύνης του Χ – παρήγαγε κατόπιν εντολής χρηστών ημίγυμνες εικόνες γυναικών και παιδιών, στο πλαίσιο της λειτουργίας «spice mode».

Έρευνες στη Βρετανία και τη Γαλλία

Στη Βρετανία, η ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών Oxfam ζήτησε εξηγήσεις από την πλατφόρμα για τη διακίνηση τέτοιου περιεχομένου και τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις προστασίας των χρηστών. Η δημιουργία μη συναινετικών ερωτικών εικόνων ή υλικού παιδικής κακοποίησης, ακόμη και μέσω τεχνητής νοημοσύνης, απαγορεύεται αυστηρά στη χώρα.

Στη Γαλλία, κυβερνητικοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τις εικόνες του Grok «σεξουαλικές και σεξιστικές» και «προφανώς παράνομες», ζητώντας την άμεση παρέμβαση της Εισαγγελίας. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος κατά της πλατφόρμας.

Η στάση του Μασκ και οι διεθνείς αντιδράσεις

Ο Έλον Μασκ εμφανίστηκε αδιάφορος απέναντι στις επικρίσεις, απαντώντας με χαμογελαστά emoji κάτω από εικόνες δημοσίων προσώπων που είχαν υποστεί επεξεργασία. Το Χ δεν απάντησε στα ερωτήματα του Reuters για την αντίδραση της Κομισιόν, ενώ σε προηγούμενη επικοινωνία είχε σχολιάσει ότι «Τα παραδοσιακά μέσα ψεύδονται».

Αξιωματούχοι της Ινδίας ζήτησαν επίσης εξηγήσεις για το «αισχρό» περιεχόμενο, ενώ από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπήρξε επίσημη τοποθέτηση από την κυβέρνηση ή τον πρόεδρο Τραμπ, στενό σύμμαχο του Μασκ. Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και οι Ομοσπονδιακές Επιτροπές Επικοινωνιών και Εμπορίου δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλιο.

Έρευνα για ρατσιστικό και παραπλανητικό περιεχόμενο

Η γαλλική έρευνα επεκτείνεται και σε αναρτήσεις με αντισημιτικό περιεχόμενο και δηλώσεις άρνησης του Ολοκαυτώματος που διαδόθηκαν μέσω του Grok. Οι αρχές επισημαίνουν ότι το εργαλείο τείνει να αναπαράγει ρατσιστικά και εθνικιστικά στερεότυπα, παρουσιάζοντας παραποιημένες εκδοχές ιστορικών γεγονότων.