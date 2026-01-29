Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μεταβαίνει σήμερα στη Φρανκφούρτη για συναντήσεις με τους επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Deutsche Bundesbank.

Στη Φρανκφούρτη μεταβαίνει σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να έχει διαδοχικές συναντήσεις με τους επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της Deutsche Bundesbank.

Ο πρόεδρος του Eurogroup θα πραγματοποιήσει συνάντηση εργασίας στην έδρα της ΕΚΤ με την πρόεδρο Christine Lagarde. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η νομισματική πολιτική, ζητήματα που αφορούν την ψηφιακή οικονομία και το ψηφιακό ευρώ, καθώς και η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Η συζήτηση αναμένεται να επεκταθεί στην κατάσταση της ευρωπαϊκής και διεθνούς οικονομίας, αλλά και στον διεθνή ρόλο του ενιαίου νομίσματος. Οι επαφές αυτές πραγματοποιούνται σε μια περίοδο έντονων ζυμώσεων για τη μελλοντική κατεύθυνση της οικονομικής πολιτικής στην ευρωζώνη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα έχει επίσης γεύμα εργασίας με τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας, Joachim Nagel. Στη συνάντηση θα εξεταστούν οι τρέχουσες οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις στη Γερμανία και την ευρωζώνη, καθώς και ζητήματα ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης.

Τέλος, ο υπουργός θα συναντηθεί με τον Stephan Leithner, διευθύνοντα σύμβουλο του χρηματοπιστωτικού Ομίλου Deutsche Börse. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στις επενδύσεις, την ψηφιακή οικονομία και την περαιτέρω εμβάθυνση των ευρωπαϊκών χρηματαγορών.