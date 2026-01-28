Υψηλό πρόστιμο επιβλήθηκε σε 33χρονη πολιτικό από την Ελβετία, η οποία είχε προκαλέσει σάλο το 2024 όταν χρησιμοποίησε εικόνα της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας ως στόχο για εξάσκηση στη σκοποβολή.

Η Σάνια Αμέτι καταδικάστηκε σε πρόστιμο 500 ελβετικών φράγκων – περίπου 544 ευρώ – καθώς πυροβολούσε με αεροβόλο πιστόλι μια εικόνα της Παναγίας και δημοσίευσε σχετικές φωτογραφίες στο Instagram. Επιπλέον, της επιβλήθηκε χρηματική ποινή 3.000 φράγκων, καταβλητέα σε 60 ημερήσιες δόσεις, με διετή αναστολή.

PR-Show statt Reue Opferrolle statt Busse Sanija Ameti https://t.co/uU6UPiRcou „Noch vor der Urteilseröffnung hatte Ameti den Medien schriftlich angekündigt, im Anschluss auf dem Heimplatz vor dem Kunsthaus eine Rede halten zu wollen. Doch wer zuhören wollte, fand dort nur… pic.twitter.com/4rgeqZvnH1 — Michael R. Moser 🚜 (@RichtigMosern) January 28, 2026

Η Αμέτι κατάγεται από βοσνιακή οικογένεια που εγκατέλειψε την πρώην Γιουγκοσλαβία και εγκαταστάθηκε στην Ελβετία. Το 2020 εντάχθηκε στο κόμμα των Οικολόγων Φιλελευθέρων (GLP) και υπηρέτησε ως μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Ζυρίχης.

Η ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις

Τον Σεπτέμβριο του 2024 προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όταν ανήρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες από την εξάσκησή της στη σκοποβολή, χρησιμοποιώντας ως στόχο εικόνα της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας.

Η ανάρτηση αφαιρέθηκε λίγες ώρες αργότερα, ενώ η ίδια ζήτησε «συγγνώμη» από την Εκκλησία και παραιτήθηκε από το κόμμα GLP πριν διαγραφεί επίσημα.

Η υπεράσπιση και η στάση της στο δικαστήριο

Ο συνήγορος υπεράσπισης ζήτησε την αθώωσή της, επισημαίνοντας ότι η πελάτισσά του υπέστη σοβαρό ψυχικό τραύμα στην παιδική της ηλικία, καθώς έχασε τον αδελφό της στον πόλεμο της Βοσνίας (1992-1995).

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η Αμέτι παρέμεινε σιωπηλή. Πριν από την εκδίκαση, είχε δηλώσει πως είχε σκίσει μια σελίδα από έντυπο και τη χρησιμοποίησε ως στόχο για την εξάσκησή της στη σκοποβολή.