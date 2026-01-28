ΠΑΟΚ – Πένθος, αξιοπρέπεια και ενημέρωση από το μέτωπο της Ρουμανίας

Η εκπομπή BasketTalk ξεκινά με τον ΠΑΟΚ και τη βαριά σκιά της τραγωδίας στη Ρουμανία, που έχει συγκλονίσει σύσσωμη την «ασπρόμαυρη» οικογένεια. Σε ζωντανή επικοινωνία, ο ρεπόρτερ των «ΝΕΩΝ» Αντώνης Τσακαλέας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες τόσο για τις εξελίξεις γύρω από το τροχαίο δυστύχημα των επτά οπαδών όσο και για την κατάσταση των τριών πολυτραυματιών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα. Παράλληλα, παρουσιάζονται σημερινά και χθεσινά πλάνα από το σημείο της τραγωδίας, με την ομάδα να προσπαθεί να σταθεί όρθια ενόψει του αγώνα με τη Λυών, μέσα σε ένα κλίμα βαθύτατου πένθους αλλά και ενότητας.

Παναθηναϊκός – Επιστροφές, ερωτηματικά και ευρωπαϊκή συνέχεια

Στο «πράσινο» στρατόπεδο, η επικαιρότητα παραμένει έντονη, με την κόντρα Μακάμπι–Παναθηναϊκού να συνεχίζεται στον απόηχο των γεγονότων στο Τελ Αβίβ και τις αναφορές σε ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας. Αγωνιστικά, ο Εργκίν Αταμάν μετρά θετικές ειδήσεις με τις επιστροφές των Οσμάν και Μήτογλου, την ώρα που ο Ναν δίνει αγώνα δρόμου για να είναι έτοιμος. Παράλληλα, οι «πράσινοι» σκανάρουν την αγορά του ΝΒΑ για την ενίσχυση στη γραμμή των ψηλών, ενόψει της απαιτητικής συνέχειας και του επερχόμενου αγώνα με τη Βιλερμπάν στη Γαλλία.

Ολυμπιακός – Ντέρμπι κορυφής στο ΣΕΦ και το βλέμμα στην 25η αγωνιστική

Η τρίτη ενότητα είναι αφιερωμένη στον Ολυμπιακό και στο μεγάλο ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ για την 25η αγωνιστική της EuroLeague. Από το media day, ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην ανθρώπινη διάσταση της τραγωδίας στη Ρουμανία, τονίζοντας πως «δεν υπάρχουν λόγια», ενώ αγωνιστικά μίλησε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για τον Τζόζεφ, υπογραμμίζοντας την εμπειρία και την ευφυΐα του. Οι «ερυθρόλευκοι» θα παραταχθούν χωρίς τον αρχηγό Κώστα Παπανικολάου, με τους Ταιρίκ Τζόουνς και Νίκολα Μιλουτίνοφ κανονικά διαθέσιμους, ενώ ο Φρανκ Ντιλικινά παραμένει εκτός. Όλα δείχνουν τιτανομαχία κορυφής με τους Καταλανούς, σε ένα ματς που μπορεί να καθορίσει πολλά στη μάχη της πρώτης τετράδας.