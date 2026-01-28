Τεταμένες στιγμές εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τετάρτης έξω από το Νοσοκομείο της Τιμισοάρα, όπου βρέθηκαν η πρέσβης της Ελλάδας και η νομάρχης της περιοχής, προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας των τραυματισμένων οπαδών, μετά το φονικό τροχαίο στο Λουγκόζ, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ.

Κατά την άφιξη της νομάρχου Τιμισοάρα, Έλενα Μικίκοι, ένας οργισμένος οπαδός που βρισκόταν έξω από το νοσοκομείο ξέσπασε μπροστά στις κάμερες. Ο άνδρας επιτέθηκε σε δημοσιογράφο και προκάλεσε ζημιές στον εξοπλισμό του, παρά το γεγονός ότι ο κάμεραμαν είχε στρέψει τον φακό προς τους εκπροσώπους των Αρχών και όχι προς τον ίδιο.

Η νομάρχης δεν αντέδρασε στο περιστατικό και συνέχισε να συνοδεύει την Ελληνίδα πρέσβη προς την είσοδο του νοσοκομείου, χωρίς να διακόψει την πορεία της ή να παρέμβει.

Οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στο σημείο κάλεσαν άμεσα το 112, ζητώντας την παρέμβαση της αστυνομίας, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης. Λίγο αργότερα, αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα για ανάκριση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, Έλληνας δημοσιογράφος που ήταν παρών ζήτησε κατανόηση για την κατάσταση του επιτιθέμενου, επισημαίνοντας ότι φέρεται να έχει συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο ανάμεσα στους τραυματίες που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, γεγονός που εξηγεί τη συναισθηματική του φόρτιση.

Παράλληλα, εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ, ο οποίος βρισκόταν επίσης στο Νοσοκομείο της Τιμισοάρα, προσφέρθηκε να καλύψει τις ζημιές που υπέστη ο εξοπλισμός του δημοσιογράφου από το επεισόδιο.