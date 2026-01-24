Στην εκπομπή Basket Talk των «Νέων», που μεταδόθηκε το Σάββατο, οι δημοσιογράφοι Γιώργος Κογκαλίδης και Νίκος Συρίγος ανέλυσαν την πορεία των ελληνικών ομάδων στην Euroleague, εστιάζοντας στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Στην εκπομπή υπογραμμίστηκε η σημαντική νίκη του Ολυμπιακού επί της Εφές στην Τουρκία, παρά τις απουσίες βασικών παικτών όπως οι Μιλουτίνοφ και Αντετοκούνμπο.

Οι παρουσιαστές τόνισαν τη σημασία των μεταγραφών της ομάδας, με παίκτες όπως οι Τζόζεφ, Μόρις, Уόκαπ και Ηλιάκης να προσφέρουν νέα δυναμική και μεγαλύτερη ευελιξία στο αγωνιστικό πλάνο του προπονητή Μπαρτζώκα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ψυχολογική κατάσταση των παικτών, όπως ο Σόρτς, τονίζοντας ότι οι προκλήσεις του δεν σχετίζονται με την αγωνιστική ικανότητα αλλά με την εμπιστοσύνη του προπονητή.

Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, στην εκπομπή σχολιάστηκε η ήττα από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τους παρουσιαστές να επισημαίνουν ότι η βελτίωση στην εικόνα της ομάδας δεν συνοδεύεται από τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αιτία θεωρήθηκαν οι απουσίες παικτών όπως οι Ναν και Οσμάν, ενώ τονίστηκε ότι οι υπόλοιποι παίκτες πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη στο παιχνίδι.

Παράλληλα, έγινε αναφορά στη στρατηγική του προπονητή Αττάμαν, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στην καθοδήγηση, αλλά περιορισμένες επιλογές για μεταγραφές λόγω δεσμεύσεων παικτών σε άλλα συμβόλαια, κυρίως στο NBA. Η πιθανή επιστροφή του Λεσόρ θεωρείται σημαντική για την ενίσχυση της ομάδας, αντικαθιστώντας τον Γιουρτσεβέν.

Οι παρουσιαστές αναφέρθηκαν επίσης σε ζητήματα διαιτησίας, ιδιαίτερα στον αγώνα με τη Μακάμπι, επισημαίνοντας την τεχνική ποινή στον Χολμς και την αδυναμία καταχώρησης μπόνους βολών υπέρ του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, υπογράμμισαν ότι οι ομάδες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη διαιτησία ως άλλοθι για την απόδοσή τους.

Η εικόνα των ελληνικών ομάδων στη Euroleague

Στην εκπομπή παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της διοργάνωσης, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται κοντά στις πρώτες θέσεις και τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί να ανακάμψει μετά από μια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων. Οι δύο δημοσιογράφοι συμφώνησαν ότι η φετινή Euroleague είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική, καθώς «όλοι μπορούν να κερδίσουν όλους».

Σχετικά με την επόμενη αγωνιστική, αναφέρθηκε ότι ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ, σε ένα δύσκολο ματς με τον Πασκουάλ να επιστρέφει ως αντίπαλος, ενώ ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Βιλερμπάν, σε ένα παιχνίδι όπου «υπάρχει μόνο ένα αποτέλεσμα» για την ομάδα του Αταμάν.Μεταγραφές και ψυχολογία παικτών

Στο κομμάτι των μεταγραφών, οι παρουσιαστές αναφέρθηκαν στη στρατηγική των δύο ομάδων. Ο Ολυμπιακός, όπως ειπώθηκε, κινήθηκε μεθοδικά, ενισχύοντας το ρόστερ του χωρίς υπερβολές, ενώ ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να αναζητά λύσεις στη ρακέτα και στην περιφέρεια. Η περίπτωση του Λεσόρ παραμένει ανοιχτή, με την ομάδα να περιμένει την πλήρη επιστροφή του. Παράλληλα, έγινε λόγος για την ψυχολογική διαχείριση των παικτών, με τον Σόρτς να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όπως σημείωσε ο Νίκος Συρίγος, «ένας παίκτης χωρίς την εμπιστοσύνη του προπονητή δύσκολα αποδίδει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του».

Ζητήματα διαιτησίας και αθλητικό ήθος

Οι δύο δημοσιογράφοι σχολίασαν τις αμφισβητούμενες φάσεις στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι, επισημαίνοντας πως «υπήρξαν σφυρίγματα που βγάζουν μάτι». Ωστόσο, τόνισαν ότι η συνεχής ενασχόληση με τη διαιτησία αποπροσανατολίζει από την ουσία του παιχνιδιού και λειτουργεί ως άλλοθι για τις ομάδες.

Παράλληλα, καταδίκασαν τα επεισόδια στο Τελ Αβίβ εις βάρος του Εργκίν Αταμάν, χαρακτηρίζοντάς τα «ντροπή για τη Euroleague», ζητώντας από τη διοργανώτρια αρχή να λάβει μέτρα. Επισήμαναν, επίσης, ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στο σύγχρονο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Το πρόβλημα του ΣΕΦ και η ανάγκη παρέμβασης

Η εκπομπή ολοκληρώθηκε με αναφορά στο χρόνιο ζήτημα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Οι παρουσιαστές κάλεσαν τον αρμόδιο υφυπουργό αθλητισμού Γιάννη Βρούτση να αναλάβει πρωτοβουλία για την αποκατάσταση των ζημιών, μετά τα νέα περιστατικά πλημμύρας.

Τόνισαν ότι «ο Ολυμπιακός αξίζει ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας και του ονόματός του». Όπως ανέφεραν, η πολιτεία οφείλει να προχωρήσει άμεσα σε έργα συντήρησης, ώστε να αποφευχθούν νέες αναβολές αγώνων και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των φιλάθλων. «Δεν είναι πόλεμος να ζητάς αξιοπρεπείς συνθήκες για το ελληνικό μπάσκετ», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Κογκαλίδης.

Η συζήτηση έκλεισε με την αισιοδοξία ότι τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσουν δυναμικά στη Euroleague, με στόχο την παρουσία τους στα playoffs και – γιατί όχι – στο Final Four του ΟΑΚΑ.