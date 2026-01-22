Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ξεπεράσει το «εμπόδιο» της Μακάμπι, καθώς οι Πράσινοι ηττήθηκαν εκτός έδρας από τους Ισραηλινούς με 75-71 και υποχώρησαν στο 14-10 και βρίσκονται στην 8η θέση.

Νωρίτερα, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Εφές με 74-68 στην Τουρκία και οι Ερυθρόλευκοι μετά και την αποψινή νίκη φιγουράρουν στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague, έχοντας ρεκόρ 15-8.

Αποτελέσματα/πρόγραμμα 24ης αγωνιστικής

Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός 68-74

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός 75-71

Αρμάνι Μιλάνο – Ζάλγκιρις Κάουνας LIVE

Μπάγερν Μονάχου – Βαλένθια LIVE

Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό LIVE

Παρί – Dubai BC LIVE

Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια 23/1 στις 19:45

Βίρτους Μπολόνια – Ερυθρός Αστέρας 23/1 στις 21:30

Παρτίζαν- Χάποελ Τελ Αβίβ 23/1 στις 21:30

Βιλερμπάν – Μπαρτσελόνα 23/1 στις 21:45

Η βαθμολογία

Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής

Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 27/1 στις 22:00

Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές 29/1 στις 19:45

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 29/1 στις 21:05

Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 29/1 στις 21:15

Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν 29/1 στις 21:30

Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 29/1 στις 21:45

Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 30/1 στις 20:30

Ερυθρός Αστέρας – Dubai BC 30/1 στις 21:00

Μπασκόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 30/1 στις 21:30

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 30/1 στις 21:45