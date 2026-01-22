Το σίριαλ που είχε δημιουργηθεί γύρω από την παραμονή της ομάδας της Βαρκελώνης στην EuroLeague ολοκληρώθηκε με θετικό αποτέλεσμα για τη διοργάνωση. Παρά τις προσεγγίσεις που είχαν γίνει από το NBA, η Μπαρτσελόνα αποφάσισε να συνεχίσει στην κορυφαία ευρωπαϊκή λίγκα, παραμένοντας πιστή στη διοργάνωση και στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.
Ο CEO της EuroLeague Basketball, Παούλιους Μοτεγιούνας, είχε προαναγγείλει την εξέλιξη, ενώ η παρουσία της ομάδας στο Λονδίνο για συζητήσεις με τον Άνταμ Σίλβερ είχε προκαλέσει ερωτηματικά για το μέλλον της.
Με την ανακοίνωση της ανανέωσης, πλέον η θέση της Μπαρτσελόνα στην EuroLeague είναι οριστική, αποκλείοντας σενάρια προσέγγισης από το NBA.
Els detalls de la reunió de la Junta Directiva en què s’ha decidit la data de les eleccions a la presidència del FC Barcelonahttps://t.co/bG2OX44vOj pic.twitter.com/raNY2Te28X
— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) January 22, 2026