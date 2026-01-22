Η 23η αγωνιστική της EuroLeague έκλεισε με μεγάλο ενδιαφέρον στην Ιταλία, όπου η Φενέρμπαχτσε κατάφερε να φύγει με ένα εντυπωσιακό διπλό απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης επέβαλε τον ρυθμό της στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε τη νίκη με 85-80, φτάνοντας σε ένα σημαντικό αποτέλεσμα εκτός έδρας.
Παράλληλα, η αγωνιστική ανέδειξε την ισχύ των ελληνικών ομάδων, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να πανηγυρίζουν νίκες και να συνεχίζουν με θετικά αποτελέσματα τις υποχρεώσεις τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.