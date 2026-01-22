Η 23η αγωνιστική της EuroLeague έκλεισε με μεγάλο ενδιαφέρον στην Ιταλία, όπου η Φενέρμπαχτσε κατάφερε να φύγει με ένα εντυπωσιακό διπλό απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης επέβαλε τον ρυθμό της στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε τη νίκη με 85-80, φτάνοντας σε ένα σημαντικό αποτέλεσμα εκτός έδρας.

Παράλληλα, η αγωνιστική ανέδειξε την ισχύ των ελληνικών ομάδων, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να πανηγυρίζουν νίκες και να συνεχίζουν με θετικά αποτελέσματα τις υποχρεώσεις τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Αναλυτικά η βαθμολογία