Μεγάλη μελέτη, δημοσιευμένη στο Nature, συνέκρινε τη δημιουργικότητα μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs) με αυτήν πάνω από 100.000 ανθρώπων, χρησιμοποιώντας τα ίδια τεστ και αυτοματοποιημένες μεθόδους αξιολόγησης.

Η έρευνα εστίασε στο Divergent Association Task (DAT), ένα αξιόπιστο τεστ μέτρησης αποκλίνουσας σκέψης, όπου οι συμμετέχοντες καλούνταν να γράψουν δέκα λέξεις όσο το δυνατόν πιο άσχετες μεταξύ τους.

Ορισμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ξεπέρασαν τον μέσο ανθρώπινο όρο σε αυτό το τεστ, δημιουργώντας πιο «ανομοιογενείς» λίστες λέξεων, υποδεικνύοντας ότι οι μηχανές μπορούν να ανταγωνιστούν –και συχνά να υπερισχύουν– σε αυτό το είδος δημιουργικής σκέψης.

Μπορεί η Τεχνητή νοημοσύνη να ξεπεράσει τον άνθρωπο; Μια από τις μεγαλύτερες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί για το ζήτημα, δημοσιευμένη στο επιστημονικό περιοδικό Nature, επιχειρεί να δώσει απαντήσεις. Οι ερευνητές συνέκριναν τη δημιουργικότητα μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs) με εκείνη περισσότερων από 100.000 ανθρώπων, χρησιμοποιώντας κοινά τεστ και αυτοματοποιημένα συστήματα αξιολόγησης.

Στο επίκεντρο της μελέτης βρέθηκε το Divergent Association Task (DAT), ένα από τα πιο αξιόπιστα τεστ μέτρησης αποκλίνουσας σκέψης. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να γράψουν δέκα ουσιαστικά όσο το δυνατόν πιο άσχετα μεταξύ τους, με τη βαθμολογία να υπολογίζεται βάσει της σημασιολογικής απόστασης των λέξεων.

Τα αποτελέσματα αποδείχθηκαν αποκαλυπτικά. Ορισμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ξεπέρασαν τον μέσο ανθρώπινο όρο, δημιουργώντας λίστες λέξεων πιο «ανομοιογενείς» από τις περισσότερες ανθρώπινες. Σε αυτό το συγκεκριμένο και περιορισμένο είδος δημιουργικής σκέψης, οι μηχανές φαίνεται πως μπορούν να σταθούν –και συχνά να υπερισχύσουν– έναντι του μέσου ανθρώπου.

Ωστόσο, η εικόνα αλλάζει ριζικά όταν εξετάζεται η κορυφή. Οι πιο δημιουργικοί άνθρωποι, ιδίως το ανώτερο 10%, υπερτερούν καθαρά κάθε μοντέλου. Όσο ανεβαίνει κανείς στην κλίμακα δημιουργικότητας, τόσο διευρύνεται το χάσμα υπέρ των ανθρώπων. Το φαινόμενο αυτό γίνεται ακόμη πιο έντονο σε πιο «πλούσιες» μορφές δημιουργικής εργασίας.

Η δημιουργική γραφή και τα όρια των μηχανών

Η ίδια μεθοδολογία εφαρμόστηκε και στη δημιουργική γραφή – από χαϊκού έως σύντομες ιστορίες και περιλήψεις κινηματογραφικών σεναρίων. Τα μοντέλα κατάφεραν να ισοφαρίσουν ή και να ξεπεράσουν τον μέσο άνθρωπο, αλλά παρέμειναν αισθητά πίσω από τους πιο εμπνευσμένους συγγραφείς. Η τεχνητή νοημοσύνη αποδεικνύεται ικανή στη μίμηση και στον συνδυασμό ιδεών, ωστόσο δυσκολεύεται να αγγίξει τη σπάνια πρωτοτυπία, το ρίσκο και τη βαθιά προσωπική ματιά που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη δημιουργία.

Η σημασία της μεθοδολογίας

Ένα κρίσιμο στοιχείο της έρευνας είναι η επιλογή του DAT αντί παλαιότερων τεστ δημιουργικότητας, τα οποία συχνά εμπλέκουν παράγοντες όπως γλωσσική ευχέρεια, γνώση ή κοινωνικές επιρροές. Εδώ, η εστίαση είναι σαφής: απομόνωση της αποκλίνουσας σκέψης. Αυτό καθιστά τα συμπεράσματα πιο καθαρά — και ενδεχομένως πιο ανησυχητικά ή καθησυχαστικά, ανάλογα με την οπτική.

Το βασικό μήνυμα της μελέτης δεν είναι ότι «οι μηχανές έγιναν δημιουργικές όπως οι άνθρωποι». Είναι ότι η δημιουργικότητα δεν αποτελεί ενιαία δεξιότητα. Υπάρχουν επίπεδα, και στα χαμηλά ή μεσαία οι αλγόριθμοι μπορούν πλέον να ανταγωνιστούν σοβαρά. Στα υψηλά, εκεί όπου γεννιούνται οι πραγματικά νέες ιδέες, η ανθρώπινη σκέψη παραμένει –τουλάχιστον προς το παρόν– ασυναγώνιστη.