Κλιματικό καμπανάκι: Το 2025 τρίτη θερμότερη χρονιά, πάνω από το όριο του 1,5°C
Το 2025 καταγράφηκε ως η τρίτη θερμότερη χρονιά παγκοσμίως, με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν για τρία συνεχόμενα έτη το όριο του 1,5°C.
Οι αδέσποτοι σκύλοι της Ινδίας: από ειρηνικοί συνοδοιπόροι σε αστικούς φύλακες
Η ραγδαία αστικοποίηση μεταμορφώνει τη σχέση ανθρώπου-σκύλου, μετατρέποντας εκατομμύρια αδέσποτα
Ναι, τα ζώα κάνουν φίλους και η επιστήμη το επιβεβαιώνει – Σκύλοι και δελφίνια, λιοντάρια και κογιότ, κατσίκες και άλογα
Έρευνες και παραδείγματα από τον ζωικό κόσμο δείχνουν ότι οι φιλίες, η εμπιστοσύνη και η ενσυναίσθηση δεν είναι αποκλειστικά ανθρώπινα προνόμια
Το χταπόδι Ντάμπο: Ο «ιπτάμενος» κάτοικος των ωκεανών – Δείτε τη χορευτική του κίνηση
Το χταπόδι Ντάμπο είναι ένα από τα πιο χαριτωμένα και μυστηριώδη πλάσματα των ωκεανών. Πήρε το όνομά του από τον διάσημο ελέφαντα της Disney, τον Ντάμπο, εξαιτίας των δύο μεγάλων πτερυγίων του που μοιάζουν με αυτιά και του επιτρέπουν να «πετά» μέσα στο νερό. Το χταπόδι Ντάμπο ανήκει στο γένος Grimpoteuthis και ζει σε εξαιρετικά […]
Σκιές στο νερό: Τα απρόσιτα πλάσματα που εντοπίστηκαν από τους υποθαλάσσιους ήχους τους
Φάλαινες με ράμφος έχουν παρατηρηθεί ελάχιστες φορές, όμως επιστήμονες αξιοποιούν πλέον τους υποθαλάσσιους ήχους για να τις εντοπίσουν και να μελετήσουν τη συμπεριφορά τους. Σε μια σχεδόν άπνοη μέρα στις αρχές Ιουνίου 2024, η επιστήμονας Ελίζαμπεθ Χέντερσον βρισκόταν σε σκάφος ανοιχτά της Μπάχα Καλιφόρνια, παρατηρώντας τη θάλασσα με κιάλια μαζί με την ερευνητική της ομάδα. […]