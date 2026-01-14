Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη περνά από το στάδιο του πειραματισμού στην καθημερινή επιχειρησιακή χρήση, μια νέα, σιωπηρή αλλά καθοριστική ερώτηση αρχίζει να κυριαρχεί στις συνεντεύξεις εργασίας και στις εσωτερικές αξιολογήσεις προσωπικού: ποια είναι η μοναδική αξία που μπορείς να προσφέρεις εσύ, πέρα από όσα μπορεί να κάνει η AI;

Σύμφωνα με ειδικούς της αγοράς εργασίας και της τεχνολογίας, το βασικό κριτήριο πρόσληψης αλλάζει. Δεν αρκεί πλέον να αποδεικνύει κανείς ότι «μπορεί να κάνει τη δουλειά».

Το νέο σημείο αναφοράς είναι αν μπορεί να την κάνει με τρόπο που να συνδυάζει την ανθρώπινη κρίση με την τεχνητή νοημοσύνη, προσθέτοντας κάτι που κανένα σύστημα από μόνο του δεν μπορεί να παράγει.

Όπως επισημαίνει η MIT Computer Science & Artificial Intelligence Laboratory, η μετάβαση αυτή μετατοπίζει το βάρος από την εκτέλεση στην ερμηνεία, την κατανόηση του πλαισίου και τη δημιουργία νοήματος.

Η συζήτηση δεν είναι θεωρητική. Στελέχη κεντρικών τραπεζών και μεγάλων εταιρειών παραδέχονται πλέον ανοιχτά ότι η AI οδηγεί σε πραγματικά κέρδη παραγωγικότητας, με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να επιβραδύνουν τις προσλήψεις ή να αναζητούν διαφορετικά προφίλ εργαζομένων.

Η ζήτηση δεν μειώνεται απαραίτητα σε αριθμούς, αλλά αλλάζει σε ποιότητα: ζητούνται άνθρωποι «AI-forward», ικανοί να δουλεύουν με αλγορίθμους, όχι απέναντί τους.

Παράλληλα, μεγάλες πλατφόρμες της ψηφιακής οικονομίας, όπως το Fiverr, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της μετάβασης. Η εμπειρία τους δείχνει ότι όσοι ενσωματώνουν έγκαιρα εργαλεία AI όχι μόνο δεν υποκαθίστανται, αλλά συχνά αμείβονται καλύτερα και παραδίδουν πιο ποιοτική δουλειά. Η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει τον όγκο και την επανάληψη, ενώ ο άνθρωπος διατηρεί τον ρόλο του «αρχιτέκτονα» της εργασίας.

Ωστόσο, η μετάβαση συνοδεύεται από έντονη ανασφάλεια. Πολλοί εργαζόμενοι φοβούνται ότι, μαθαίνοντας να χρησιμοποιούν την AI, ουσιαστικά εκπαιδεύουν το εργαλείο που θα τους αντικαταστήσει.

Οι ειδικοί αναγνωρίζουν τον φόβο αυτό, αλλά προειδοποιούν ότι το μεγαλύτερο ρίσκο το αναλαμβάνουν οι ίδιες οι εταιρείες όταν επιχειρούν να αντικαταστήσουν ανθρώπους χωρίς να κατανοούν τους περιορισμούς των συστημάτων.

Η εμπειρία δείχνει ότι η πλήρης αυτοματοποίηση συχνά οδηγεί σε απώλεια ποιότητας και τελικά σε επαναφορά ανθρώπινων ρόλων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Klarna, η οποία μείωσε δραστικά το προσωπικό της ποντάροντας στην AI, για να διαπιστώσει στη συνέχεια ότι ορισμένες λειτουργίες –ιδίως στην εξυπηρέτηση πελατών– απαιτούν ανθρώπινη κρίση και ευελιξία. Το μήνυμα είναι σαφές: η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει καθήκοντα, όχι όμως εύκολα την ανθρώπινη αποτυχία, την προσαρμογή και τη μάθηση μέσα από το λάθος.

Μελέτες από οργανισμούς όπως το McKinsey & Company και το The Budget Lab at Yale συγκλίνουν στο ότι η AI θα μετασχηματίσει βαθιά την εργασία, αλλά όχι με τη μορφή ενός μαζικού, άμεσου αφανισμού θέσεων.

Οι αλλαγές θα είναι σταδιακές, με ρόλους που συρρικνώνονται, άλλους που εξελίσσονται και νέους που εμφανίζονται γύρω από τη συνεργασία ανθρώπου-μηχανής.

Σε αυτό το περιβάλλον, η κρίσιμη ερώτηση στις συνεντεύξεις του 2026 και μετά δεν θα είναι «ξέρεις να κάνεις τη δουλειά;», αλλά «πώς χρησιμοποιείς την AI για να κάνεις τη δουλειά καλύτερα από οποιονδήποτε – άνθρωπο ή μηχανή – μόνο του;». Όσοι μπορούν να απαντήσουν πειστικά, δεν απλώς προσαρμόζονται στη νέα εποχή· τη διαμορφώνουν.