Το ερώτημα αν η παγκόσμια αγορά τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται σε φάση επενδυτικής φούσκας κυριάρχησε στον τεχνολογικό διάλογο του 2025 και εξακολουθεί να απασχολεί έντονα και το 2026. Η εκρηκτική άνοδος των αποτιμήσεων, οι συμφωνίες δισεκατομμυρίων και οι μαζικές επενδύσεις σε data centers και AI chips έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον ευφορίας αλλά και αυξανόμενης ανησυχίας.

Σύμφωνα με ανάλυση του CNBC, η οποία συγκέντρωσε τοποθετήσεις 40 ηγετικών στελεχών και αναλυτών της τεχνολογίας, η απάντηση στο ερώτημα «είμαστε σε φούσκα;» δεν είναι μονοδιάστατη. Αντιθέτως, κινείται σε ένα ευρύ φάσμα μεταξύ στρατηγικής αναγκαιότητας και επικίνδυνης υπερβολής.

Οι μεγάλες επενδύσεις και η θέση των ηγετών της αγοράς

Στην πρώτη γραμμή των επενδύσεων βρίσκονται εταιρείες όπως η OpenAI και η Nvidia, που έχουν δημιουργήσει ένα πυκνό δίκτυο συνεργασιών με παρόχους cloud και hyperscalers. Παράλληλα, κολοσσοί όπως η Amazon, η Microsoft και η Google επενδύουν δεκάδες δισεκατομμύρια σε νέες υποδομές δεδομένων.

Για αυτή την πλευρά της συζήτησης, οι επενδύσεις δεν θεωρούνται φούσκα αλλά αναγκαία προϋπόθεση για να καλυφθεί μια ζήτηση που αυξάνεται εκθετικά. Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, έχει απορρίψει κατηγορηματικά τα σενάρια κατάρρευσης, τονίζοντας ότι από την οπτική της εταιρείας του «η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική» από αυτή μιας φούσκας.

Ο σκεπτικισμός των αναλυτών και οι φόβοι για υπερβολές

Στον αντίποδα, αναλυτές και επενδυτές με εμπειρία από προηγούμενες κρίσεις εκφράζουν έντονο σκεπτικισμό. Ο Michael Burry, γνωστός για την πρόβλεψη της κρίσης του 2008, έχει συγκρίνει την τρέχουσα ευφορία γύρω από την AI με τη μανία του dot-com στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Στα κείμενά του επισημαίνει ότι η υπερβολική μόχλευση και το χρέος που συνοδεύουν τις επενδύσεις σε υποδομές μπορούν να μετατραπούν σε συστημικό κίνδυνο, αν οι προσδοκίες δεν επαληθευτούν. Το επιχείρημά του δεν είναι ότι η AI στερείται αξίας, αλλά ότι οι αποτιμήσεις και ο ρυθμός χρηματοδότησης προεξοφλούν ένα μέλλον που ίσως καθυστερήσει ή αποδειχθεί λιγότερο κερδοφόρο.

Η ισορροπημένη στάση των πρωταγωνιστών

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι ακόμη και κορυφαίοι εκπρόσωποι της τεχνητής νοημοσύνης υιοθετούν πιο μετριοπαθή στάση. Ο CEO της OpenAI, Sam Altman, έχει αναγνωρίσει ότι οι επενδυτές δείχνουν υπερενθουσιασμό, ενώ ταυτόχρονα υπογραμμίζει πως η τεχνητή νοημοσύνη είναι «το σημαντικότερο τεχνολογικό γεγονός εδώ και πολύ καιρό».

Αυτή η διπλή ανάγνωση συνοψίζει και το βασικό συμπέρασμα της ανάλυσης του CNBC: η αγορά δεν χωρίζεται απλώς σε «ναι» ή «όχι» στη φούσκα, αλλά σε βαθμούς πιθανότητας και ανησυχίας.

Η μέτρηση των απόψεων και τα συμπεράσματα

Για να αποτυπώσει αυτή την πολυπλοκότητα, το CNBC κατέγραψε τις απόψεις των 40 συμμετεχόντων σε δύο άξονες: κατά πόσο θεωρούν ότι η AI βρίσκεται σε φούσκα (0 = καθόλου, 10 = απόλυτα) και πόσο ανησυχούν για τις συνέπειες (0 = καμία ανησυχία, 10 = πολύ μεγάλη).

Το αποτέλεσμα δεν έδειξε καθολικό πανικό, αλλά ούτε και εφησυχασμό. Πολλοί αναγνωρίζουν στοιχεία υπερβολής, χωρίς όμως να πιστεύουν ότι επίκειται άμεση κατάρρευση τύπου dot-com.

Η φάση ωρίμανσης της τεχνητής νοημοσύνης

Η συζήτηση για την «AI bubble» αναδεικνύει κάτι βαθύτερο: η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται σε φάση δομικής μετάβασης, όπου η τεχνολογία, οι αγορές και οι υποδομές εξελίσσονται ταχύτερα από την ικανότητα των επενδυτών να αποτιμήσουν ρεαλιστικά το μέλλον.

Αν υπάρξει διόρθωση, πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι δεν θα πρόκειται για κατάρρευση της AI ως τεχνολογίας, αλλά για αναπροσαρμογή προσδοκιών και αποτιμήσεων. Με άλλα λόγια, ακόμη κι αν σκάσει μια «φούσκα», αυτό δεν σημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ξεφουσκώσει, αλλά ότι θα περάσει από την ευφορία στη φάση ωρίμανσης.