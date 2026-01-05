Η ραγδαία εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης επηρεάζει ήδη σημαντικά την αγορά εργασίας.

Ορισμένα επαγγέλματα χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης, κυρίως εκείνα που βασίζονται σε τυποποιημένες, επαναλαμβανόμενες ή δεδομενοκεντρικές διαδικασίες.

Άλλα, που απαιτούν ανθρώπινη κρίση, φυσική παρουσία ή συναισθηματική νοημοσύνη, εμφανίζουν χαμηλότερη έκθεση.

Ο Γενικός Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων Υπ. Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων, Κωνσταντίνος Αγραπιδάς, και ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Σπύρος Μιχαλούλης, μίλησαν στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τα επαγγέλματα και το ΑΙ.

Επίπεδα έκθεσης Επαγγελμάτων στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI)

Ακολουθεί μια ενδεικτική κατηγοριοποίηση επαγγελμάτων ανάλογα με το ποσοστό έκθεσής τους στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Πολύ υψηλή έκθεση στο AI (≥65%)

Λογιστές – Φοροτεχνικοί (βασικές & μεσαίες εργασίες): 65–75%

Τήρηση βιβλίων, καταχωρίσεις, myDATA, ΦΠΑ, φορολογικές δηλώσεις, συμφωνίες

Payroll officers / Μισθοδοσία: 65–70%

Υπολογισμοί αποδοχών, εισφορές, ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, συμβάσεις, reports

Data entry clerks / Καταχωρητές στοιχείων: 70–80%

Τραπεζικό back office: 65–70%

Συναλλαγές, έλεγχοι, διαχείριση δεδομένων

Claims processing (ασφαλιστικές): 65–70%

Υψηλή έκθεση στο AI (50–65%)

Διοικητική υποστήριξη / Γραμματεία (Αλληλογραφία, scheduling, αρχειοθέτηση, τυποποιημένα έγγραφα): 55–65%

Νομικοί συνεργάτες (τυποποιημένο έργο – Πρότυπα συμβάσεων, νομική έρευνα, compliance): 50–60%

HR administration (Προσλήψεις, αποχωρήσεις, reporting, αξιολόγηση βιογραφικών): 55–60%

Λογιστικός έλεγχος χαμηλής πολυπλοκότητας: 50–55%

Customer support (call centers, chat): 50–60%

Μεσαία έκθεση στο AI (35–50%)

Marketing / Digital marketing (Δημιουργία περιεχομένου, καμπάνιες, analytics) : 40–50%

Δημοσιογραφία ρουτίνας / Content writing: 40–45%

IT support πρώτου επιπέδου: 35–45%

Sales support / CRM διαχείριση: 35–45%

Εκπαίδευση – διοικητικό & υποστηρικτικό έργο: 35–45%

Χαμηλή-Μεσαία έκθεση στο ΑΙ (20–35%)

Μηχανικοί (σχεδιασμός, επίβλεψη): 25–35%

Οικονομικοί σύμβουλοι / Policy analysts: 25–35%

Δικηγόροι (στρατηγικό / δικαστηριακό έργο): 20–30%

Ιατρικά επαγγέλματα (κλινικό έργο): 20–30%

Χαμηλή έκθεση στο AI (<20%)

Τεχνίτες / Χειρωνακτικά επαγγέλματα: 5–15%

Κατασκευές / Εργοτάξια: 5–10%

Αγροτικές εργασίες πεδίου: 5–10%

Φροντίδα ηλικιωμένων / Προσωπική φροντίδα: 10–15%

Επαγγέλματα πρώτης γραμμής (εστίαση, καθαριότητα): 10–15%