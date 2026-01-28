Συνελήφθησαν δύο από τις τέσσερις νεαρές που καταγγέλθηκαν για επίθεση σε 17χρονη στη Θεσσαλονίκη, με βιντεοσκόπηση και ανάρτηση του περιστατικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η δικογραφία αφορά τα αδικήματα της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων και της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, ενώ μια τέταρτη εμπλεκόμενη παραμένει άγνωστη.

Το θύμα νοσηλεύτηκε για 24 ώρες και κατέθεσε στην Αστυνομία ότι δέχτηκε χτυπήματα στο πρόσωπο και τον αυχένα, με δύο από τις κατηγορούμενες να καταγράφουν την επίθεση με κινητό τηλέφωνο.

Δύο ανήλικες συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για συμμετοχή σε επίθεση εναντίον 17χρονης, η οποία βιντεοσκοπήθηκε με κινητό τηλέφωνο και αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας στην οδό Κατσιμίδη, στην ανατολική πλευρά της πόλης.

Ύστερα από εκτεταμένες αναζητήσεις, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν μία 17χρονη και μία 16χρονη, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία μιας ακόμη εμπλεκόμενης. Η τέταρτη κοπέλα παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη. Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας αφορά τα αδικήματα της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων και της παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία του πατέρα της παθούσας. Η 17χρονη μαθήτρια νοσηλεύτηκε για ένα 24ωρο στο νοσοκομείο και, μετά το εξιτήριο, έδωσε κατάθεση στις αρχές. Σύμφωνα με την ίδια, δύο από τις δράστιδες την πλησίασαν και της επιτέθηκαν χωρίς προφανή λόγο, χτυπώντας την στο πρόσωπο και τον αυχένα.

Εργαζόμενες σε γειτονικό φαρμακείο που είδαν την επίθεση, παρενέβησαν και κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την ΕΛ.ΑΣ., καθώς επίσης και τους γονείς της 17χρονης, οι οποίοι κατέθεσαν μήνυση. Η 17χρονη όπως διαγνώστηκε από τους γιατρούς στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου μεταφέρθηκε, υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μετατόπιση σπονδύλου και θα αναγκαστεί να φοράει κολάρο για δύο ημέρες. Παράλληλα παραγγέλθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Οι άλλες δύο φέρονται να παρακολουθούσαν την επίθεση, καταγράφοντάς την με κινητό τηλέφωνο. Το βίντεο της επίθεσης, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, αναρτήθηκε σε λογαριασμό κοινωνικού δικτύου που ανήκει σε μία από τις συλληφθείσες.

Οι δύο ανήλικες κρατούνται και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης για τα περαιτέρω.