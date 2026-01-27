Μια 17χρονη στη Θεσσαλονίκη έγινε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από δύο συνομήλικες της, ενώ άλλες δύο κοπέλες βιντεοσκοπούσαν το περιστατικό κοντά στο ΕΠΑΛ στην οδό Κατσιμίδη.

Το θύμα υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μετατόπιση σπονδύλου, με νοσηλεία στο νοσοκομείο Παπανικολάου και θα πρέπει να φοράει κολάρο για δύο ημέρες.

Εργαζόμενες σε γειτονικό φαρμακείο παρενέβησαν στο επεισόδιο, κάλεσαν ασθενοφόρο και αστυνομία, ενώ οι γονείς της 17χρονης υπέβαλαν μήνυση για το συμβάν.

Ένα ακόμη περιστατικό ωμής βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη, όπου μια 17χρονη έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από δύο συνομήλικές της, την ώρα που άλλες δύο κοπέλες βιντεοσκοπούσαν το περιστατικό.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, χθες Δευτέρα (26/1) μετά τις 2:00 το μεσημέρι, έξω από το ΕΠΑΛ όπου φοιτά στην οδό Κατσιμίδη 11, , όπου όπως περιέγραψε το 17χρονο θύμα, μία από τις τέσσερις κοπέλες την χαστούκισε και στη συνέχεια η ίδια έτρεξε να γλιτώσει. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι ανήλικες ακινητοποίησαν την 17χρονη στη συμβολή των οδών Κατσιμίδη με Καραμανλή και οι δύο άρχισαν να την χτυπούν βίαια στο κεφάλι και στην πλάτη, δίνοντάς της γροθιές και τραβώντας την από τα μαλλιά.

Εργαζόμενες σε γειτονικό φαρμακείο που είδαν την επίθεση, παρενέβησαν και κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την ΕΛ.ΑΣ., καθώς επίσης και τους γονείς της 17χρονης, οι οποίοι κατέθεσαν μήνυση. Η 17χρονη όπως διαγνώστηκε από τους γιατρούς στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου μεταφέρθηκε, υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μετατόπιση σπονδύλου και θα αναγκαστεί να φοράει κολάρο για δύο ημέρες, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Παράλληλα παραγγέλθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.