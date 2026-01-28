Ένα 4χρονο αγόρι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» λόγω επιπλοκών από γρίπη Α.

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται διασωληνωμένο ένα 4χρονο αγόρι, έπειτα από σοβαρές επιπλοκές που προκλήθηκαν από τη γρίπη Α. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κατάσταση του παιδιού έχει σταθεροποιηθεί.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τους γονείς του, οι οποίοι ανησύχησαν καθώς παρατήρησαν επιδείνωση της υγείας του. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγόρι, που κατοικεί σε περιοχή της Αττικής, έφτασε στο νοσοκομείο σε κατάσταση ανακοπής. Οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν και πλέον παρακολουθείται στενά στη ΜΕΘ.

Την ίδια ώρα, στη ΜΕΘ του ίδιου νοσοκομείου παραμένει διασωληνωμένη και μια εξάχρονη, η οποία είχε μεταφερθεί την περασμένη εβδομάδα. Όπως αναφέρουν πηγές, επιχειρήθηκε πρόσφατα αποσωλήνωση, ωστόσο δεν κατέστη δυνατή λόγω της επιβαρυμένης κατάστασής της.

Ανησυχητική αύξηση περιστατικών γρίπης

Όπως είχε ανακοινώσει στις αρχές Ιανουαρίου ο ΕΟΔΥ, παρατηρείται υπερδιπλασιασμός των εισαγωγών ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Σύμφωνα με τον Οργανισμό, «σημαντικό ποσοστό των περιστατικών είναι σοβαρά, πολλά δε από αυτά αφορούν ανεμβολίαστους ασθενείς».

Συστάσεις του ΕΟΔΥ για πρόληψη

Ο ΕΟΔΥ επανέλαβε ισχυρή σύσταση για εμβολιασμό κατά της γρίπης χωρίς καθυστέρηση, ιδιαίτερα για τις ομάδες υψηλού κινδύνου. Ο εμβολιασμός παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης, προσφέροντας σημαντική προστασία από σοβαρή νόσηση και θάνατο.

Επιπλέον, συνιστάται η άμεση έναρξη αντι-ιϊκής αγωγής σε άτομα υψηλού κινδύνου με την εμφάνιση συμπτωμάτων, ανεξάρτητα από θετική διάγνωση. Σε περιπτώσεις συρροής κρουσμάτων σε κλειστές δομές, όπως μονάδες φροντίδας, προτείνεται η χορήγηση προφυλακτικής αγωγής.

Παράλληλα, ο Οργανισμός υπενθυμίζει τη σημασία των βασικών μέτρων προστασίας: συχνό πλύσιμο χεριών, αποφυγή επαφής με μύτη και στόμα, χρήση μάσκας σε κλειστούς ή πολυσύχναστους χώρους, κάλυψη του βήχα και του φτερνίσματος, καλός αερισμός των χώρων και παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.