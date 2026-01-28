Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται ένα αγόρι τεσσάρων ετών που διαγνώστηκε με γρίπη και μεταφέρθηκε σε κατάσταση ανακοπής.

Στη ΜΕΘ παραμένει διασωληνωμένη και μια εξάχρονη, την οποία προσπάθησαν να αποσωληνώσουν χωρίς επιτυχία λόγω επιδεινωμένης κατάστασης.

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται από την Τρίτη ένα αγόρι τεσσάρων ετών που διαγνώστηκε με γρίπη. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τους γονείς του, οι οποίοι ανησύχησαν για την επιδείνωση της κατάστασής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγόρι, κάτοικος περιοχής της Αττικής, έφτασε στο νοσοκομείο σε κατάσταση ανακοπής. Οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν και πλέον παρακολουθείται στενά στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Την ίδια ώρα, στη ΜΕΘ του ίδιου νοσοκομείου παραμένει διασωληνωμένη και η εξάχρονη που είχε μεταφερθεί την περασμένη εβδομάδα. Όπως αναφέρουν πηγές, επιχειρήθηκε προχθές αποσωλήνωση, ωστόσο η προσπάθεια δεν ολοκληρώθηκε, καθώς η κατάσταση της μικρής δεν το επέτρεψε.

Ανησυχητική αύξηση περιστατικών γρίπης

Όπως είχε γνωστοποιήσει στις αρχές Ιανουαρίου ο ΕΟΔΥ, έχει καταγραφεί υπερδιπλασιασμός των εισαγωγών ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «σημαντικό ποσοστό των περιστατικών είναι σοβαρά, πολλά δε από αυτά αφορούν ανεμβολίαστους ασθενείς».

Συστάσεις του ΕΟΔΥ για πρόληψη

Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός επανέλαβε ισχυρή σύσταση για:

– Εμβολιασμό κατά της γρίπης χωρίς καθυστέρηση, κυρίως για τις ομάδες υψηλού κινδύνου. Ο εμβολιασμός παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης, προσφέροντας σημαντική προστασία από σοβαρή νόσηση και θάνατο.

– Άμεση έναρξη αντι-ιϊκής αγωγής σε άτομα υψηλού κινδύνου, με την εμφάνιση συμπτωμάτων, ανεξαρτήτως θετικής διάγνωσης. Σε περιπτώσεις συρροής κρουσμάτων σε κλειστές δομές, όπως μονάδες φροντίδας, συνιστάται η χορήγηση προφυλακτικής αγωγής.

– Τήρηση μέτρων προστασίας, όπως συχνό πλύσιμο χεριών, αποφυγή επαφής με μύτη και στόμα, χρήση μάσκας σε κλειστούς ή πολυσύχναστους χώρους, κάλυψη βήχα και φτερνίσματος, καλός αερισμός και παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.