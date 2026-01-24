Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση υγείας 6χρονου κοριτσιού λόγω επιπλοκής γρίπης που οδήγησε σε εγκεφαλίτιδα, νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων.

Οι θεράποντες γιατροί χαρακτηρίζουν τα επόμενα 24ωρα ιδιαίτερα κρίσιμα για την πορεία της υγείας της.

Σε καλύτερη κατάσταση ένα 3χρονο αγόρι με γρίπη που νοσηλεύεται επίσης στη ΜΕΘ και αναμένεται να μεταφερθεί εντός της ημέρας σε απλό θάλαμο.

Κρίσιμη εξακολουθεί να είναι η κατάσταση της υγείας του 6χρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων, έπειτα από επιπλοκή γρίπης που οδήγησε σε εγκεφαλίτιδα.

Το παιδί δίνει τη δική του δύσκολη μάχη στη ΜΕΘ, με τους θεράποντες γιατρούς να χαρακτηρίζουν τα επόμενα 24ωρα ιδιαίτερα κρίσιμα. Η εγκεφαλίτιδα που προκλήθηκε ως επιπλοκή της γρίπης έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, ενώ το ιατρικό προσωπικό παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασής του.

Σε καλύτερη εικόνα βρίσκεται, αντίθετα, ένα 3χρονο αγόρι που επίσης νοσηλεύεται σε ΜΕΘ με γρίπη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η υγεία του έχει παρουσιάσει σημαντική βελτίωση και ενδεχομένως ακόμη και εντός της ημέρας να μεταφερθεί σε απλό θάλαμο.

Μιλώντας στο Action24, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, επεσήμανε ότι η γρίπη έχει εξαπλωθεί έντονα στην κοινότητα, με αποτέλεσμα ακόμη και παιδιά χωρίς υποκείμενα νοσήματα να καταλήγουν στις εντατικές. «Στο νοσοκομείο Αγία Σοφία ένα τρίχρονο αγόρι βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, ενώ ένα 6χρονο κορίτσι δίνει μάχη για τη ζωή του, διασωληνωμένο στη ΜΕΘ. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γιαννακός τόνισε επίσης τη ραγδαία αύξηση των περιστατικών γρίπης και RSV στα παιδιά, υπογραμμίζοντας ότι τα παιδιατρικά νοσοκομεία δέχονται έντονη πίεση. Όπως σημείωσε, καταγράφεται αύξηση περίπου 30% στα παιδιατρικά περιστατικά σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, με περισσότερα από 250 παιδιά να προσέρχονται καθημερινά στα νοσοκομεία και περίπου 50 να χρειάζονται εισαγωγή.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τους γονείς να δείχνουν αυξημένη προσοχή, ειδικά στις επαφές των παιδιών στο σχολείο και σε κλειστούς χώρους, επισημαίνοντας ότι οι ευπαθείς ομάδες και τα ανεμβολίαστα άτομα διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.