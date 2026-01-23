Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων γρίπης παρατηρείται με εκατοντάδες παιδιά να επηρεάζονται και πολλά από αυτά να νοσηλεύονται με βαριά συμπτώματα.

Μία 6χρονη μαθήτρια από την Αθήνα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Παίδων «Αγία Σοφία», διαγνωσμένη με εγκεφαλίτιδα, σοβαρή επιπλοκή της γρίπης, με τα επόμενα 24ωρα να χαρακτηρίζονται κρίσιμα.

Τρίχρονο αγοράκι από την Κόρινθο νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, αλλά τα νέα είναι αισιόδοξα με μεγάλη πιθανότητα να βγει από την Εντατική τις επόμενες ώρες.

Την προσοχή των πολιτών εφιστούν οι ειδικοί, καθώς παρατηρείται ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων της γρίπης, με εκατοντάδες παιδιά να έχουν επηρεαστεί και πολλά από αυτά να έχουν νοσηλευθεί ή να νοσηλεύονται, κάποια με βαριά συμπτώματα.

Ανάμεσά τους μία 6χρονη μαθήτρια από την Αθήνα, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Παίδων «Αγία Σοφία», 6χρονη μαθήτρια από την Αθήνα. Το κοριτσάκι έφτασε στα Επείγοντα με υψηλό πυρετό, σπασμούς και αφυδάτωση. Σύμφωνα με την οικογένειά της, η μικρή επέστρεψε από το σχολείο, αισθάνθηκε αδιαθεσία και άρχισε να ανεβάζει πυρετό. Της έκαναν τεστ, το οποίο βγήκε αρνητικό, όμως ο πυρετός επέμενε, ώσπου το βράδυ της Πέμπτης η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε. Η 6χρονη διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα, μία σοβαρή επιπλοκή που προκαλεί η γρίπη, με τους γιατρούς να είναι σε επιφυλακή, αφού τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα.

Από την άλλη, τα νέα είναι πιο ευχάριστα για το τρίχρονο αγοράκι από την Κόρινθο και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βγει τις επόμενες ώρες από την Εντατική. Την Τετάρτη (21/1) το παιδί πήγε στο νοσοκομείο στην Κόρινθο, με υψηλό πυρετό και δύσπνοια. Οι γιατροί το διασωλήνωσαν και στη συνέχεια το μετέφεραν στο νοσοκομείο Παίδων όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Οι αιτίες της έξαρσης

Για τις αιτίες της έξαρσης, τους κινδύνους, αλλά και την πίεση στο σύστημα υγείας μίλησε στο Star η παθολόγος και καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου. Απαντώντας στο ερώτημα αν η αύξηση των κρουσμάτων στα παιδιά σχετίζεται με το άνοιγμα των σχολείων, η ίδια διευκρίνισε ότι «μπορεί να οφείλεται και σε αυτό, αλλά οφείλονται κυρίως σε ένα πολύ μεταδοτικό υπόκλαδο της γρίπης Α, τον Κάπα». Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα στέλεχος που «δεν προκαλεί ευτυχώς βαρύτερη νόσηση, αλλά αναλογικά νοσούν την ίδια στιγμή περισσότερα άτομα».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμπτωματολογία των παιδιών, καθώς, όπως τόνισε η καθηγήτρια, «στα παιδιά τα συμπτώματα της γρίπης μπορεί να εξελιχθούν ραγδαία και εκεί που έχουμε μία εικόνα ελαφριάς ίωσης, μπορεί να φτάσουμε σε πολύ βαριά εικόνα». Για τον λόγο αυτό, υπογράμμισε ότι «είναι πολύ σημαντική η συνεργασία του γονέα με τον παιδίατρο και η γρήγορη επικοινωνία σε περίπτωση επιδείνωσης συμπτωμάτων».

Τα συμπτώματα της γρίπης

Στα προειδοποιητικά σημάδια περιλαμβάνονται, όπως ανέφερε, «ένας πυρετός που δεν κατεβαίνει, ένας πυρετός με εξάνθημα, δύσπνοια, αφυδάτωση, νωθρότητα, ευερεθιστότητα ή συμπτώματα από το γαστρεντερικό». Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά, «όλα αυτά μας οδηγούν στον παιδίατρο». Παράλληλα, επεσήμανε ότι υπάρχει και «η δυνατότητα του self test για να δούμε αν έχουμε γρίπη, κορονοϊό ή αναπνευστικό συγκυτιακό ιό», τονίζοντας ότι «η έγκαιρη παρέμβαση είναι κλειδί εδώ».

Αναφορικά με την πίεση στο σύστημα υγείας, η κυρία Ψαλτοπούλου δήλωσε πως «δεν το γνωρίζουμε ακόμα αν έχουμε φτάσει στην κορύφωση», επισημαίνοντας ότι «γεγονός είναι ότι θα παραμείνει η πίεση Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο». Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τους γονείς να προχωρήσουν στον εμβολιασμό των παιδιών τους, καθώς «οι επαγγελματίες υγείας διεθνώς θεωρούν ότι ο εμβολιασμός είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να μειωθούν οι επιπτώσεις».

Όπως κατέληξε, οι επιπτώσεις αυτές μπορεί να αφορούν «από την απώλεια ζωής αλλά και επιπτώσεις στο αναπνευστικό, στο καρδιαγγειακό ή και στο νευρικό σύστημα», ακόμη κι αν πρόκειται για σπάνιες περιπτώσεις. «Με αυτά δεν παίζουμε πραγματικά», ήταν το μήνυμά της.