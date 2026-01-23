Ιδιαίτερα σοβαρήπαραμένει η κατάσταση του 6χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Αγία Σοφία», μετά τη διάγνωση εγκεφαλίτιδας ως επιπλοκή που επέφερε η γρίπη.

Την ίδια ώρα, τα κρούσματα της εποχικής γρίπης παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση, επηρεάζοντας εκατοντάδες παιδιά και οδηγώντας σε νοσηλείες σε παιδιατρικά νοσοκομεία.

Μεταξύ των περιστατικών βρίσκεται και ένας 3χρονος που νοσηλεύεται στο «Αγλαΐα Κυριακού».

Το 6χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε στο «Αγία Σοφία» με υψηλό πυρετό και σπασμούς, ενώ παρουσίαζε συμπτώματα έντονης αφυδάτωσης.

Οι γιατροί το διασωλήνωσαν άμεσα και έκαναν αξονική και μαγνητική, ενώ όπως διαπιστώθηκε, από επιπλοκή γρίπης προκλήθηκε εγκεφαλίτιδα. Παρά την επιδείνωση της κατάστασης, οι γιατροί είναι αισιόδοξοι για την πορεία του 6χρονου.

Το 3χρονο αγοράκι που είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο στην Κόρινθο με γρίπη, διασωληνώθηκε και την Πέμπτη διακομίστηκε στην Αθήνα. Η κατάστασή του είναι πλέον καλύτερη και αναμένεται να μεταφερθεί σε απλή κλίνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες πριν από δύο εβδομάδες είχε περάσει και κορωνοϊό, με αποτέλεσμα ο οργανισμός του να είναι εξασθενημένος.

Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών που εισάγονται σε νοσοκομεία με έντονα συμπτώματα γρίπης.

Τέλος, το τελευταίο διάστημα στα δύο νοσοκομεία Παίδων προσέρχονται περί τα 420-430 παιδιά με γρίπη, αριθμός ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με την περίοδο των Χριστουγέννων όταν ο αριθμός αυτός έφτανε τα 500.

Διαβάστε ακόμη: