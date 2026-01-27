Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, ανακοίνωσε την ιστορική σύναψη της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ Ινδίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας τη σημασία της για το μέλλον των δύο πλευρών.

Η συμφωνία χαρακτηρίζεται ως ορόσημο που θα εμβαθύνει τους οικονομικούς δεσμούς και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους λαούς της Ινδίας και της Ευρώπης.

Στην ανάρτησή του, ο Μόντι ευχαρίστησε τους ευρωπαίους ηγέτες για το εποικοδομητικό τους πνεύμα και τη δέσμευσή τους στην επίτευξη αυτού του στόχου, αναδεικνύοντας την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης Ινδίας-Ευρώπης.

Ο Ναρέντρα Μόντι προχώρησε σε ανάρτηση στα ελληνικά με αφορμή την ιστορική συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών Ινδίας-ΕΕ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για το κοινό μέλλον των δύο πλευρών.

Στην ανάρτησή του, ο Ινδός πρωθυπουργός ανέφερε: «Η σύναψη της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών Ινδίας-ΕΕ σήμερα σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στις σχέσεις μας. Ευχαριστώ όλους τους ηγέτες της Ευρώπης όλα αυτά τα χρόνια για το εποικοδομητικό τους πνεύμα και τη δέσμευσή τους στην επίτευξη αυτού του στόχου. Αυτή η συμφωνία θα εμβαθύνει τους οικονομικούς δεσμούς, θα δημιουργήσει ευκαιρίες για τους λαούς μας και θα ενισχύσει την εταιρική σχέση Ινδίας-Ευρώπης για ένα ευημερούν μέλλον.»

Η συμφωνία, που αφορά περίπου 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους, υπογράφηκε έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με το Associated Press, χαρακτηρίστηκε από τις δύο πλευρές ως «η μητέρα όλων των συμφωνιών».

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες διμερείς εμπορικές συμφωνίες παγκοσμίως. Η υπογραφή της έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν υψηλούς δασμούς στις εισαγωγές τόσο από την Ινδία όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.