Το όχημα στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του κατά τη διάρκεια προσπέρασης, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό. Από το δυστύχημα έξι άτομα έχασαν ακαριαία τη ζωή τους, ενώ ένας ακόμη υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Τρεις επιβάτες τραυματίστηκαν.

Μετά το τραγικό συμβάν, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κατέθεσε επίσημο αίτημα προς την UEFA για την αναβολή του αγώνα απέναντι στη Λυών, ωστόσο η ευρωπαϊκή ομοσπονδία απέρριψε το αίτημα, αποφασίζοντας τη διεξαγωγή της αναμέτρησης κανονικά.

Ως αντίδραση σε αυτή την απόφαση αλλά και ως ένδειξη σεβασμού και πένθους για τους χαμένους συνοπαδούς τους, οι οργανωμένοι φίλοι του ΠΑΟΚ αποφάσισαν να μην δώσουν το «παρών» στο γήπεδο. Έτσι, το πέταλο των φιλοξενούμενων θα παραμείνει κενό στη Γαλλία.

Μάλιστα, αρκετοί οπαδοί που είχαν ήδη ταξιδέψει προς τη Γαλλία έχουν ξεκινήσει την επιστροφή τους στην Ελλάδα, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη των επτά θυμάτων.