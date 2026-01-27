Η τραγική είδηση του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία, που στοίχισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ, συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αναφέρεται στο δυσάρεστο γεγονός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε την Τρίτη ενόψει της αναμέτρησης με τον Άγιαξ.

Αναλυτικά η δήλωση του βάσκου τεχνικού:

«Το μυαλό μου πήγε αμέσως στους χιλιάδες οπαδούς που ταξιδεύουν συνεχώς, τόσο στους δικούς μας οπαδούς, όσο και των άλλων ομάδων για να βρεθούν κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα, αισιοδοξώντας ότι θα περάσουν καλά.

Τελικά αυτά τα παιδιά που χάθηκαν, δεν θα φτάσουν ποτέ στον προορισμό τους και δεν θα επιστρέψουν σπίτι τους, αφήνοντας τη ζωή τους στην άσφαλτο. Σκεφτόματε τις οικογένειες των θυμάτων, την οικογένεια του ΠΑΟΚ και λυπούμαστε που δεν θα καταφέρουν ποτέ να επιστρέψουν»