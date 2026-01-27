Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται το βράδυ της Τετάρτης στο Άμστερνταμ απέναντι στον Άγιαξ, σε μια αναμέτρηση κομβικής σημασίας για την πρόκριση στα playoffs του Champions League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να διαβεβαιώνει στη συνέντευξη Τύπου ότι οι ποδοσφαιριστές του θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να οδηγήσουν την ομάδα στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού:

Για το αν η πρόκριση είναι υπέρβαση: «Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα ήταν μεγάλο, έχουμε παίξει ομάδες με τεράστια μπάτζετ και ιστορία, αν καταφέρναμε να βρεθούμε στην 24άδα, θα ήταν μεγάλη τιμή για τον Ολυμπιακό. Πρώτα πρέπει να παίξουμε με τον Άγιαξ, έναν ιστορικό σύλλογο. Έχουν και αυτοί πιθανότητες τους για την πρόκριση με νίκη».

Για τους οπαδούς του Ολυμπιακού: «Υποσχόμαστε να παλέψουμε να τα δώσουμε όλα, να πετύχουμε για τον λόγο τον οποίο ήρθαν εδώ. Το ίδιο θα κάνει και ο αντίπαλος. Από την πλευρά μας υποσχόμαστε να τα δώσουμε όλα για να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι».

Μόνος στόχος η νίκη: «Φυσικά και θα κοιτάμε τον μοναδικό μας στόχο την νίκη. Θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τους βαθμούς, οι οποίοι σχεδόν σίγουρα θα μας δώσουν την πρόκριση. Αν είμαστε αναγκασμένοι προς το τέλος να κοιτάζουμε τα ματς των άλλων ομάδων, γιατί μπορεί να υπάρχει ένας άλλος δρόμος. Αλλά ο στόχος είναι να μην δούμε τους άλλους».

Για το αν υπάρχει πίεση: «Αυτή τη φάση δεν είναι πίεση, είναι χαρά γιατί έχουμε βρεθεί κοντά σε έναν στόχο, που πριν κάποιο καιρό έμοιαζε απίθανος. Έχουμε κίνητρο και όρεξη, ξέρουμε ότι δεν έχουμε πετύχει το τελευταίο βήμα. Παραμένουμε συγκεντρωμένοι, ο αντίπαλος θα κάνει τα πάντα για να μην το πετύχουμε».