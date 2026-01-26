Με μία σημαντική απουσία αναμένεται να παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στον Άγιαξ. Οι ερυθρόλευκοι ταξιδεύουν στο Άμστερνταμ για την αναμέτρηση της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου στις 22:00, η οποία είναι καθοριστική για τη διεκδίκηση μιας θέσης στην 24άδα του Champions League, ωστόσο όλα δείχνουν πως δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Ο Ουκρανός επιθετικός αντιμετωπίζει πρόβλημα στη γάμπα και δύσκολα θα μπορέσει να τεθεί στη διάθεση του προπονητικού επιτελείου για το ματς στη Johan Cruijff Arena. Η κατάστασή του παρακολουθείται, αλλά με τα μέχρι τώρα δεδομένα θεωρείται απίθανο να αγωνιστεί απέναντι στον «Αίαντα».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάρεμτσουκ πήρε χρόνο συμμετοχής στο πρόσφατο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο, περνώντας ως αλλαγή στο 64ο λεπτό στη θέση του Ελ Κααμπί. Η απουσία του περιορίζει τις επιθετικές επιλογές των Πειραιωτών σε ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων.