Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα υπογράμμισε τη δυναμική του Άγιαξ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού αντιμετωπίζουν την αναμέτρηση στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» σαν έναν τελικό, με μοναδικό στόχο τη νίκη και την πρόκριση στα playoffs του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν στο Άμστερνταμ την Τετάρτη (28/1, 22:00) γνωρίζοντας πως μόνο το τρίποντο απέναντι στον Άγιαξ αρκεί για να εξασφαλίσουν την πρόκριση. Εκπροσωπώντας την ομάδα στη συνέντευξη Τύπου της Τρίτης, ο Ορτέγκα ξεκαθάρισε ότι άπαντες στον Ολυμπιακό αντιμετωπίζουν το παιχνίδι με τον «Αίαντα» ως καθοριστικό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Μία ομάδα μπορεί να κερδίζει ή να κερδίζει και να μην δείχνει την εικόνα. Ο Άγιαξ είναι μεγάλη ομάδα και δεν είναι κριτήριο τα αποτελέσματα.

Παίζουμε ένα παιχνίδι που ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι, όλα τα ματς τα παίζουμε για να κερδίζουμε. Σημαντικό για εμάς να κερδίσουμε, θα παίξουμε σαν να είναι τελικός».