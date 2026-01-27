Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε ραδιοφωνική συνέντευξή του στον Real Fm, σχολίασε τις δηλώσεις της κ. Καρυστιανού, επισημαίνοντας ότι η πρότασή της για συχνά δημοψηφίσματα είναι αντίθετη προς τη λογική της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Όπως ανέφερε, «με τη λογική της κ. Καρυστιανού, θα έπρεπε το κράτος να δίνει κάθε 2-3 μήνες εκατομμύρια ευρώ για δημοψηφίσματα», κάτι που, όπως είπε, «είναι ενάντια σε οποιαδήποτε έννοια κοινοβουλευτικής δημοκρατίας».

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και σε προσωπική εμπειρία, χρησιμοποιώντας τη φράση «να μην απλώνεις τα πόδια σου πέρα από το πάπλωμά σου», τονίζοντας ότι αποτελεί για τον ίδιο έναν κανόνα ζωής. Υπογράμμισε πως η κ. Καρυστιανού είναι «ένας από τους εκατομμύρια πολίτες που η κυβέρνηση υπηρετεί μέσω της πολιτικής της» και όχι θεσμικός συνομιλητής που απαιτεί ειδική ενημέρωση από τον πρωθυπουργό.

Τόνισε, ωστόσο, ότι «σε μία μέρα τόσο τραγική, όπου χάθηκαν πέντε συνάνθρωποί μας σε δυστύχημα», θα έπρεπε η κ. Καρυστιανού να είναι πιο προσεκτική στις δημόσιες τοποθετήσεις της, ιδιαίτερα σε ζητήματα εθνικής πολιτικής. Πρόσθεσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητά του στην εξωτερική πολιτική, σημειώνοντας πως «δεν είναι όλα αντικείμενο εντυπωσιασμού και δηλώσεων για λίγα λεπτά δημοσιότητας».

Η στάση της κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία

Αναφερόμενος σε πιθανή συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο στις αρχές Φεβρουαρίου και στη NAVTEX που εξέδωσε η Άγκυρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι «η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ζητήματα κόκκινων γραμμών, θέματα κυριαρχίας ή κυριαρχικών δικαιωμάτων». Όπως είπε, «μία διαφορά έχουμε με την Τουρκία, τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, που επιθυμούμε να επιλυθεί επί τη βάσει του διεθνούς δικαίου».

Επισήμανε επίσης ότι υπάρχουν και άλλες θεματικές προς συζήτηση, όπως η διαχείριση του μεταναστευτικού και η αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, πάντα στο πλαίσιο του αμοιβαίου σεβασμού και χωρίς να τίθενται στο τραπέζι ζητήματα που η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί. «Εκπλήξεις εμείς δεν δεχόμαστε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι κάθε φορά που ο Τούρκος πρόεδρος έχει θέσει δημοσίως ζητήματα, όπως η λεγόμενη «τουρκική μειονότητα» ή ο ρόλος της Χαμάς, ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει απαντήσει με σαφήνεια, επισημαίνοντας ότι «μιλάμε για μουσουλμανική μειονότητα». Όπως τόνισε, «μόνο να κερδίσεις έχεις από τον διάλογο, όταν διεκδικείς και δεν υποχωρείς». Κατέληξε λέγοντας ότι η ημερομηνία της συνάντησης θα ανακοινωθεί σύντομα, τοποθετώντας την χρονικά στις αρχές Φεβρουαρίου.